Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

США предложили ООН проект резолюции о создании международных сил в Газе

Axios: США передали СБ ООН проект резолюции о создании международных сил в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Речь идет о предоставлении США и другим странам мандата на управление Газой и обеспечение безопасности до конца 2027 года с возможностью продления. Первые войска предполагается развернуть к январю
Сектор Газа
Сектор Газа (Фото: Amir Levy / Getty Images)

США направили нескольким членам Совета Безопасности ООН проект резолюции о создании международных сил в секторе Газа на срок не менее двух лет, пишет Axios со ссылкой на копию документа.

Проект с пометкой «Конфиденциально, но не секретно» должен предоставить США и другим странам широкий мандат на управление сектором и обеспечение безопасности до конца 2027 года с возможностью продления.

Как пояснил изданию американский чиновник, документ станет основой для переговоров в ближайшие дни в Совбезе с целью развертывания первых войск в Газе к январю. По словам собеседника, международный контингент будет «силами принуждения, а не миротворческими силами».

В его состав войдут войска из нескольких стран, а их развертывание будет согласовано с «Советом мира», который возглавит сам президент США Дональд Трамп. О его создании глава Белого дома объявил в конце сентября.

Международные силы будут отвечать за обеспечение безопасности границ Газы с Израилем и Египтом, защиту мирных жителей и гуманитарных коридоров, а также за подготовку палестинской полиции. Они также должны «обеспечить процесс демилитаризации сектора Газа, включая уничтожение и предотвращение восстановления военной, террористической и наступательной инфраструктуры, а также окончательное разоружение негосударственных вооруженных формирований». Речь идет о разоружение ХАМАС, если группировка не сделает этого добровольно.

Трамп дал ХАМАС 48 часов на передачу тел погибших заложников
Политика

Военный контингент будет обеспечивать безопасность в Газе в переходный период, в течение которого Израиль должен постепенно вывести оставшиеся войска, а палестинская администрация провести реформы, которые позволят ей впоследствии управлять сектором.

В проекте резолюции говорится, что международные силы будут развернуты в Газе «под единым командованием, приемлемым для Совета мира». Как сообщал Axios, такие страны, как Индонезия, Азербайджан, Египет и Турция, выразили готовность предоставить войска.

Перемирие между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября. Соглашения удалось достичь при посредничестве США, Египта, Катара и Турции, в его основу лег мирный план Трампа план из 20 пунктов.

Этот план, в частности, предусматривает освобождение ХАМАС всех заложников — живых и мертвых, отвод израильских войск на согласованную линию, создание Совета мира, который будет временно управлять Газой, развертывание международного военного контингента для обеспечения безопасности в секторе. Члены ХАМАС получат амнистию, если сдадут свое оружие.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
сектор Газа США Совет безопасности ООН
