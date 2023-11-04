Республиканцы поспорили из-за нацбезопасности и Украины

В партии недовольны действиями сенатора Томми Табервилля, который блокирует назначение более чем 300 высокопоставленных военных. При этом некоторые республиканцы не хотят голосовать по резолюции, призванной обойти блокировку

Томми Табервилль (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Среди республиканцев в сенате США растет недовольство из-за действий сенатора Томми Табервилля (республиканец от штата Алабама), который несколько месяцев препятствовал утверждению кандидатов на высокопоставленные военные должности, пишет Bloomberg.

Несколько сенаторов во главе с Джони Эрнстом (Айова) и Дэном Салливаном (Аляска) раскритиковали Табервилля, отметив растущий риск для американских военных по всему миру на фоне войны Израиля и ХАМАС, конфликта России и Украины и растущей напряженности между Китаем и соседними странами.

Салливан считает, что Табервилль выполняет «самоубийственную миссию в области национальной безопасности», что нравится председателю Китая Си Цзиньпину и президенту России Владимиру Путину. По его словам, сотни офицеров оказались в подвешенном состоянии вместо того, чтобы выполнять свою работу. Он предупредил, что многие из генералов и адмиралов, чьему утверждению в сенате препятствует Табервилль, вскоре решат покинуть вооруженные силы.

Табервилль препятствует назначению более чем 300 высокопоставленных военных, передает NBC. Таким образом он протестует против политики Минобороны США, которое разрешает военнослужащим брать отпуск и компенсирует им поездки из штатов, где запрещены аборты, для проведения процедуры. Демократы и независимый сенатор от Аризоны Кирстен Синема подготовили резолюцию, которая призвана обойти блокировку со стороны Табервилля и временно изменить процесс утверждения высокопоставленных военных.

Конгрессмены планируют на следующей неделе провести голосование, передает Bloomberg, для одобрения резолюции нужно 60 голосов. Сенатор Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд) назвал позицию Салливана и Эрнста «хорошим знаком того, что мы движемся в правильном направлении». Однако большинство республиканцев не хотят голосовать. «Я не сторонник изменения правил», — цитирует The New York Times Джона Корнина (сенатор от Техаса); он считает, что это создаст прецедент и законодатели «встанут на скользкую дорожку».

Параллельно сенаторы спорят из-за выделения помощи Украине. Лидер республиканцев Митч Макконнелл присоединился к партийным «ястребам» и призывает как можно скорее одобрить выделение Киеву дополнительного финансирования (президент Джо Байден запросил пакет финансирования на $106 млрд, куда входит $61,4 млрд для Украины и $14,3 млрд для Израиля. Однако некоторые, например Джеймс Дэвид Вэнс (штат Огайо) и Джош Хоули (Миссури), выступают категорически против, пишет Bloomberg.

В конце октября Республиканская партия представила законопроект, который подразумевает выделение экстренной дополнительной помощи только Израилю. В Белом доме раскритиковали документ, отметив, что он не учитывает интересы Украины и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе. Байден пригрозил наложить на него вето.

Россия осуждает оказание военной помощи Украине. В Кремле говорили, что поставки техники и боеприпасов только затянут конфликт, но не помешают российской армии достичь своих целей.