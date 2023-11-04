В Гвинее произошла стрельба после побега из тюрьмы экс-лидера хунты

Звуки выстрелов доносились из района Калум в столице Конакри — там находится центральная тюрьма, в которой содержится экс-лидер военной хунты капитан Мусса Дадис Камара. По данным местных СМИ, он и еще несколько военных сбежали

Фото: Sadak Souici / Le Pictorium Agency via ZUMA Press / ТАСС

Стрельба произошла в центре столицы Гвинеи Конакри, сообщает AFP, Reuters и Guinéenews.

Звуки выстрелов доносились из района Калум, расположенного на полуострове, рассказали Reuters местные жители. По их словам, выстрелы впервые раздались около 04:00 по местному времени (07:00 мск), после чего въезд в Калум был перекрыт.

«Ночью, около четырех часов утра, была сильная стрельба, и сегодня утром мы снова слышим выстрелы», — сказала агентству жительница полуострова. Источник в военных кругах подтвердил, что в окрестностях Калума была слышна стрельба.

В этом районе расположены министерства, посольства, а также правительство и резиденция президента. Там же находится центральная тюрьма Конакри, уточняет RFI. В ней содержится бывший лидер военной хунты Гвинеи капитан Мусса Дадис Камара вместе с другими военными. Их судят по делу об убийстве протестующих при разгоне митинга в 2009 году против выдвижения кандидатуры капитана на президентских выборах в 2010 году. Камара встал во главе хунты в Гвинее в декабре 2008 года после смерти лидера страны Лансана Конте, правившего с 1984 года.

Guinéenews со ссылкой на источник в суде пишет, что Камара и еще двое военных сбежали из тюрьмы в ночь на 4 ноября. Издание не исключает, что стрельба может быть связана с побегом военных и попыткой их поймать. Africa Guinee со ссылкой на несколько источников сообщает, что вооруженные люди напали на центральную тюрьму и вывезли оттуда бывшего военного лидера страны.

В сентябре 2021 года военные свергли и арестовали президента Гвинеи Альфу Конде. В 2010 году он стал первым демократически избранным лидером этого западноафриканского государства. В 2020 году Конде благодаря поправке к Конституции обнулил два своих предыдущих президентских срока и в третий раз выиграл выборы, после чего в стране произошел военный переворот. К власти пришел подполковник Мамади Думбуя, который правит страной до сих пор.