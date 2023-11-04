 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Гвинее произошла стрельба после побега из тюрьмы экс-лидера хунты

В столице Гвинеи произошла стрельба после побега из тюрьмы экс-лидера хунты
Звуки выстрелов доносились из района Калум в столице Конакри — там находится центральная тюрьма, в которой содержится экс-лидер военной хунты капитан Мусса Дадис Камара. По данным местных СМИ, он и еще несколько военных сбежали
Фото: Sadak Souici / Le Pictorium Agency via ZUMA Press / ТАСС
Фото: Sadak Souici / Le Pictorium Agency via ZUMA Press / ТАСС

Стрельба произошла в центре столицы Гвинеи Конакри, сообщает AFP, Reuters и Guinéenews.

Звуки выстрелов доносились из района Калум, расположенного на полуострове, рассказали Reuters местные жители. По их словам, выстрелы впервые раздались около 04:00 по местному времени (07:00 мск), после чего въезд в Калум был перекрыт.

«Ночью, около четырех часов утра, была сильная стрельба, и сегодня утром мы снова слышим выстрелы», — сказала агентству жительница полуострова. Источник в военных кругах подтвердил, что в окрестностях Калума была слышна стрельба.

В этом районе расположены министерства, посольства, а также правительство и резиденция президента. Там же находится центральная тюрьма Конакри, уточняет RFI. В ней содержится бывший лидер военной хунты Гвинеи капитан Мусса Дадис Камара вместе с другими военными. Их судят по делу об убийстве протестующих при разгоне митинга в 2009 году против выдвижения кандидатуры капитана на президентских выборах в 2010 году. Камара встал во главе хунты в Гвинее в декабре 2008 года после смерти лидера страны Лансана Конте, правившего с 1984 года.

Guinéenews со ссылкой на источник в суде пишет, что Камара и еще двое военных сбежали из тюрьмы в ночь на 4 ноября. Издание не исключает, что стрельба может быть связана с побегом военных и попыткой их поймать. Africa Guinee со ссылкой на несколько источников сообщает, что вооруженные люди напали на центральную тюрьму и вывезли оттуда бывшего военного лидера страны.

В сентябре 2021 года военные свергли и арестовали президента Гвинеи Альфу Конде. В 2010 году он стал первым демократически избранным лидером этого западноафриканского государства. В 2020 году Конде благодаря поправке к Конституции обнулил два своих предыдущих президентских срока и в третий раз выиграл выборы, после чего в стране произошел военный переворот. К власти пришел подполковник Мамади Думбуя, который правит страной до сих пор.

Читайте на РБК Pro
Почему банки Канады перестали выдавать автокредиты и оформлять ипотеку
«Убейте в себе Овцу»: как достичь своего даже в самых сложных переговорах
Лишь бы начальник не узнал: на что идут менеджеры ради премий и KPI
В России уже выпущено 17 млн электронных подписей: почему их побаиваются
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Гвинея военная хунта побег из тюрьмы стрельба
Материалы по теме
Африканский союз приостановил членство Габона после переворота
Политика
Мятежники в Нигере заявили о попытке бегства свергнутого президента
Политика
Совет ЕС утвердил правила введения санкций против Нигера
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 99,01 (+0,01) Инвестиции, 03 ноя, 16:42 Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 93,04 (-0,14) Инвестиции, 03 ноя, 16:42
Эрдоган заявил о пошатнувшемся доверии Турции к ЕС Политика, 14:27
Палестина сообщила об ударе по школе и гибели 15 человек Политика, 14:22
Месси обошел Холанда в голосовании за «Золотой мяч» на 105 баллов Спорт, 14:13
Очищенный воздух и питьевая вода: в Москве появятся эко-апартаменты РБК и Ahead, 14:10
Лех Валенса предупредил о терактах в Польше Политика, 13:59
Киевское «Динамо» объявило имя нового тренера после ухода Луческу Спорт, 13:49
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади Политика, 13:41
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Как продвигать свои товары новичкам на маркетплейсах РБК Отрасли, 13:33
Патриарх вернул найденную Казанскую икону в собор на Красной площади Общество, 13:27
СБУ возбудила дело на патриарха Кирилла Политика, 13:25
В Гвинее произошла стрельба после побега из тюрьмы экс-лидера хунты Политика, 13:25
Хуснуллин заявил о беспокойстве из-за подорожавших стройматериалов Экономика, 13:03
Зачем производитель автомобилей запустил свою космическую программу РБК и Geely, 12:55
Двукратный обладатель «Золотой бутсы» вновь станет одноклубником Месси Спорт, 12:50