Мишустин уволил своего помощника, экс-главу ФАС Артемьева
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности своего помощника, бывшего главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе говорится, что Артемьев сам попросил об отставке.
В середине октября «Интерфакс» сообщил, что Артемьев сменит Алексея Рыбникова на посту главы Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Информацию подтвердили источники РБК. По словам собеседника РБК, возглавить биржу Артемьев должен был с 1 ноября. Об этом должны объявить в ближайшее время, говорил источник «Интерфакса».
Артемьев руководил ФАС с момента ее создания (раньше это был антимонопольный комитет) в 2004 году. Его отправили в отставку в 2020 году, новым главой службы стал бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский, который руководит ФАС по сей день. После ухода с поста главы антимонопольного ведомства Артемьев стал помощником премьер-министра Михаила Мишустина.
Артемьев родился в 1961 году в Ленинграде. Учился в Ленинградском государственном университете им. А.А. Жданова (сейчас СПБГУ) на биолого-почвенном, а позднее — на юридическом факультете, также был аспирантом Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена (ЛГПИ, сейчас РГПУ им. Герцена).
Сначала работал преподавателем ЛГПИ, в 1990-х был депутатом петербургского горсовета, а затем законодательного собрания. В 1992 году стал одним из основателей Региональной партии центра. В дальнейшем она влилась в «Яблоко», а сам Артемьев позднее занимал пост зампредседателя партии. На данный момент входит в состав политического комитета «Яблока».
СПбМТСБ организует биржевые торги на товарных ранках, в том числе и на рынке нефтепродуктов (секция «Нефтепродукты»). С мая по середину сентября биржевые цены на бензин (на дизтопливо — с начала августа) быстро росли на фоне планов Минфина сократить бюджетные компенсации нефтяным компаниям за сдерживание внутренних цен (топливного демпфера).
21 сентября правительство временно запретило экспорт бензина и дизеля, частично его смягчив ограничение позже, а 6 октября — восстановило демпфер, повысило дополнительную пошлину для экспортеров, которые не производят бензин и дизель, до 50 тыс. руб. за т., и утвердило повышение норматива по продаже для бензина до 15%, и для дизтоплива до 12,5%. Это позволило снизить цены на АИ-92 и АИ-92 с максимумов на 26%, для дизтоплива — на 21%.