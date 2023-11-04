Мишустин уволил своего помощника, экс-главу ФАС Артемьева по просьбе последнего. В середине октября стало известно, что Артемьев возглавит Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу (СПбМТСБ)

Фото: Олег Грицаенко / РБК

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности своего помощника, бывшего главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что Артемьев сам попросил об отставке.

В середине октября «Интерфакс» сообщил, что Артемьев сменит Алексея Рыбникова на посту главы Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Информацию подтвердили источники РБК. По словам собеседника РБК, возглавить биржу Артемьев должен был с 1 ноября. Об этом должны объявить в ближайшее время, говорил источник «Интерфакса».

Артемьев руководил ФАС с момента ее создания (раньше это был антимонопольный комитет) в 2004 году. Его отправили в отставку в 2020 году, новым главой службы стал бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский, который руководит ФАС по сей день. После ухода с поста главы антимонопольного ведомства Артемьев стал помощником премьер-министра Михаила Мишустина.

Артемьев родился в 1961 году в Ленинграде. Учился в Ленинградском государственном университете им. А.А. Жданова (сейчас СПБГУ) на биолого-почвенном, а позднее — на юридическом факультете, также был аспирантом Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена (ЛГПИ, сейчас РГПУ им. Герцена).

Сначала работал преподавателем ЛГПИ, в 1990-х был депутатом петербургского горсовета, а затем законодательного собрания. В 1992 году стал одним из основателей Региональной партии центра. В дальнейшем она влилась в «Яблоко», а сам Артемьев позднее занимал пост зампредседателя партии. На данный момент входит в состав политического комитета «Яблока».