Экс-глава ФАС Артемьев возглавит биржу в Петербурге

Артемьев руководил ФАС 16 лет, он ушел в отставку в 2020 году и стал помощником Мишустина. Он уроженец Петербурга, ранее был местным депутатом и работал в администрации города

Игорь Артемьев (Фото: Олег Грицаенко / РБК)

Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу (СПбМТСБ) возглавит бывший руководитель ФАС Игорь Артемьев, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Нынешний руководитель биржи Алексей Рыбников покидает пост. Информацию подтвердил источник РБК.

По словам одного из собеседников агентства, о смене руководства СПбМТСБ будет объявлено в ближайшее время. По словам собеседника РБК, Артемьев станет руководителем биржи 1 ноября.

В пресс-службе СПбМТСБ отказались от комментариев.

Артемьев руководил ФАС с момента ее создания (раньше это был антимонопольный комитет) в 2004 году. Его отправили в отставку в 2020 году, новым главой службы стал бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский, который руководит ФАС по сей день.



После ухода с поста главы антимонопольного ведомства Артемьев стал помощником премьер-министра Михаила Мишустина.

Артемьев родился в 1961 году в Ленинграде. Учился в Ленинградском государственном университете им. А.А. Жданова (сейчас СПБГУ) на биолого-почвенном, а позднее — на юридическом факультете, также был аспирантом Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена (ЛГПИ, сейчас РГПУ им. Герцена).

Сначала работал преподавателем ЛГПИ, в 1990-х был депутатом петербургского горсовета, а затем законодательного собрания. В 1992 году стал одним из основателей Региональной партии центра. В дальнейшем она влилась в «Яблоко», а сам Артемьев позднее занимал пост зампредседателя партии. На данный момент входит в состав политического комитета «Яблока».

В 1996-м выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Петербурга, но потом снял ее в пользу Владимира Яковлева, который и стал главой города. При нем Артемьев был первым вице-губернатором города и возглавлял комитет финансов горадминистрации.

С 1999 по 2003 год был депутатом Госдумы, при этом в 2000-м баллотировался на пост петербургского губернатора, но проиграл выборы.