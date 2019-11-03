Медведев заявил о попытке США усилить свое влияние в Юго-Восточной Азии

Медведев заявил о попытке США усилить свое влияние в Юго-Восточной Азии

По словам главы кабмина, Вашингтон хочет добиться этого с помощью продвижения концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», она должна заменить собой формат Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества

Дмитрий Медведев (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

США пытаются усилить свое влияние в Юго-Восточной Азии, что в свою очередь может ослабить позиции Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом премьер-министр России Дмирий Медведев заявил в интервью газете Bangkok Post, которое опубликовано на сайте правительства.

По словам Медведева, Соединенные Штаты с помощью концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона (ИТР)» пытаются заменить «привычный» формат Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества.

«Мы выступаем за сохранение эффективной системы межгосударственных отношений, которая сформировалась на базе АСЕАН и за многие годы хорошо себя зарекомендовала», — отметил глава кабмина. Он добавил, что действия США могут стать «серьезным вызовом» для стран АСЕАН, так как они могут ослабить позиции ассоциации, в том числе в роли ключевого игрока в решении региональных проблем безопасности.

Медведев также напомнил, что сама АСЕАН уже обозначила свое отношение к американской концепции ИТР. Организация, отметил премьер, подтвердила приверженность принципам Договора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии и «другим основополагающим документам, на которых строится работа Восточноазиатских саммитов».

Интервью Медведева Bangkok Post состоялось накануне его участия в Деловом инвестиционном саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите, которые пройдут в Бангкоке 3 и 4 ноября. Премьер-министр в ходе визита в Таиланд также планирует провести несколько двусторонних встреч.