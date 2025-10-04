 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

DN узнал о жалобах Франции на бюрократию при переброске войск НАТО

DN: во Франции пожаловались на бюрократию при переброске войск на восток НАТО
При переброске войск и техники на восточный фланг НАТО Франция столкнулась с бюрократическими задержками. Оформление документов у соседей занимает недели вместо пяти дней, установленных ЕС
Фото: Sebastien Nogier / EPA / ТАСС
Фото: Sebastien Nogier / EPA / ТАСС

Франция столкнулась с затруднениями при переброске военных сил и техники на восточный фланг НАТО из-за затянувшихся бюрократических процедур внутри Евросоюза. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на командующего Центром операций и транспортной поддержки Франции генерала Фабриса Феола.

По его словам, оформление разрешений на пересечение территории соседних стран военным конвоем сегодня может занимать десятки дней — значительно дольше, чем предусмотренный ЕС пятдневный срок.

Феола подчеркнул, что сегодня много времени занимает проверка осуществимости маршрута, например, может ли тоннель вместить поезд с военной техникой. Генерал призвал к пересмотру и более тщательному планированию наземной транспортной сети Европы, чтобы вернуться к эффективности, «существовавшей во времена холодной войны».

Активизация военного присутствия НАТО у западных границ России в последние годы в альянсе объясняют «сдерживанием российской агрессии». Москва, в свою очередь, неоднократно выражала обеспокоенность милитаризацией континента, заявляя о готовности к диалогу с НАТО на равноправной основе и призывая Запад отказаться от наращивания сил в Европе.

Финляндия призвала страны НАТО нарастить расходы на оборону «немедленно»
Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images

Летом 2024 года The Telegraph сообщила, что Североатлантический альянс разрабатывает маршруты, по которым можно было бы перебросить американские войска и бронетехнику на фронт в случае крупной наземной войны с Россией в Европе.

Высадка солдат и техники предполагается в одном из пяти европейских портов в Норвегии, Нидерландах, Италии, Греции или Турции. Далее сухопутные коридоры пройдут соответственно через:

  • Швецию и Финляндию к северо-западной границе России;
  • Германию и Польшу к Белоруссии;
  • Словению, Хорватию, Венгрию к Украине;
  • Болгарию и Румынию к Приднестровью;
  • Турцию, Болгарию и Румынию в сторону Одессы.

При этом случаи, когда развертывание войск альянса тормозили бюрократические процедуры, уже были — на такие проблемы жаловалось французское правительство при попытке отправки танков в Румынию.

Президент Владимир Путин говорил, что у России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами НАТО.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Франция НАТО войска
Материалы по теме
В Эстонии предложили отправлять самолеты НАТО в сторону Мурманска
Политика
Финляндия призвала страны НАТО нарастить расходы на оборону «немедленно»
Политика
Путин назвал глупостью вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
В МВД Грузии сообщили о 14 раненных при протестах в Тбилиси полицейских Политика, 22:10
DN узнал о жалобах Франции на бюрократию при переброске войск НАТО Политика, 21:50
«Локомотив» обыграл «Динамо» в матче РПЛ с восемью голами Спорт, 21:48
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
The Guardian узнала об обезвоживании Тунберг в камере в Израиле Политика, 21:37
«Челси» обыграл «Ливерпуль», забив на 96-й минуте Спорт, 21:26
В Грузии возбудили уголовные дела в связи с протестами в Тбилиси Политика, 21:21
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Массовые протесты в день местных выборов в Тбилиси. Фоторепортаж Политика, 21:10 
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Гарри Кейн побил рекорд чемпионата Германии, забив 11 голов в 6 турах Спорт, 20:46
Военные сбили 11 дронов над тремя регионами России Политика, 20:42
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Трамп пригрозил ХАМАС в случае задержек в освобождении заложников Политика, 20:33
NN рассказал о бункере, где могут укрыться власти США при ядерном ударе Политика, 20:17