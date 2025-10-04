DN: во Франции пожаловались на бюрократию при переброске войск на восток НАТО

DN узнал о жалобах Франции на бюрократию при переброске войск НАТО

При переброске войск и техники на восточный фланг НАТО Франция столкнулась с бюрократическими задержками. Оформление документов у соседей занимает недели вместо пяти дней, установленных ЕС

Фото: Sebastien Nogier / EPA / ТАСС

Франция столкнулась с затруднениями при переброске военных сил и техники на восточный фланг НАТО из-за затянувшихся бюрократических процедур внутри Евросоюза. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на командующего Центром операций и транспортной поддержки Франции генерала Фабриса Феола.

По его словам, оформление разрешений на пересечение территории соседних стран военным конвоем сегодня может занимать десятки дней — значительно дольше, чем предусмотренный ЕС пятдневный срок.

Феола подчеркнул, что сегодня много времени занимает проверка осуществимости маршрута, например, может ли тоннель вместить поезд с военной техникой. Генерал призвал к пересмотру и более тщательному планированию наземной транспортной сети Европы, чтобы вернуться к эффективности, «существовавшей во времена холодной войны».

Активизация военного присутствия НАТО у западных границ России в последние годы в альянсе объясняют «сдерживанием российской агрессии». Москва, в свою очередь, неоднократно выражала обеспокоенность милитаризацией континента, заявляя о готовности к диалогу с НАТО на равноправной основе и призывая Запад отказаться от наращивания сил в Европе.

Летом 2024 года The Telegraph сообщила, что Североатлантический альянс разрабатывает маршруты, по которым можно было бы перебросить американские войска и бронетехнику на фронт в случае крупной наземной войны с Россией в Европе.

Высадка солдат и техники предполагается в одном из пяти европейских портов в Норвегии, Нидерландах, Италии, Греции или Турции. Далее сухопутные коридоры пройдут соответственно через:

Швецию и Финляндию к северо-западной границе России;

Германию и Польшу к Белоруссии;

Словению, Хорватию, Венгрию к Украине;

Болгарию и Румынию к Приднестровью;

Турцию, Болгарию и Румынию в сторону Одессы.

При этом случаи, когда развертывание войск альянса тормозили бюрократические процедуры, уже были — на такие проблемы жаловалось французское правительство при попытке отправки танков в Румынию.

Президент Владимир Путин говорил, что у России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами НАТО.