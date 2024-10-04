Столтенберг рассказал об обедах в ресторане с разведчиком из КГБ

Бывший генсек НАТО, которому КГБ дало кодовое имя Стеклов, в юности обедал сэндвичами с советским разведчиком и пытался переманить его на сторону Запада. В интервью Столтенберг предложил Украине решить конфликт по типу Финляндии

Йенс Столтенберг (Фото: Yves Herman / Reuters)

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в молодости контактировал с советским КГБ, рассказал он в интервью Financial Times.

Встречи происходили в 1980-х, когда Столтенбергу было немногим более 20 лет и он возглавлял Лигу рабочей молодежи (ЛРМ) — молодежное крыло социал-демократической Рабочей партии Норвегии, придерживающейся левосоциалистических позиций.

«Я не делал ничего такого, за что мне было бы стыдно. Все заключалось в том, чтобы они пригласили меня на обед. И я ел эти громадные сэндвичи с креветками за одним столом в одном и том же ресторане в Осло, примерно раз в месяц, с парнем по фамилии Кириллов. И он был из КГБ. Без сомнения», — рассказал Столтенберг.

Экс-генсек НАТО назвал происходившее «очень странным» и рассказал о словах отца: из всего советского посольства стоит контактировать только с «парнями из КГБ», поскольку только они обладают хоть каким-то влиянием. Кроме того, отец посоветовал ему согласовывать каждую встречу с норвежскими спецслужбами.

«В 1991 году норвежская контрразведка пришла ко мне и спросила, не могли бы вы помочь нам убедить Кириллова стать перебежчиком? Я знал этого парня десять лет. Во время последнего обеда я сказал: «Я знаю тебя, ты знаешь меня, если хочешь соскочить: Норвегия — прекрасная страна. Они о тебе позаботятся», — продолжил Столтенберг.

Кириллов это предложение отклонил. Столтенберг впоследствии узнал, что советская разведка присвоила ему кодовое имя Стеклов.

Кириллов в свою очередь тоже попытался завербовать Столтенберга, выяснили в 2000 году норвежские издания NRK и Verdens. В норвежских спецслужбах признали, что тот должным образом информировал их о контактах с советскими разведчиками и не допустил утечки информации из Национальной комиссии по обороне, где начинал тогда работать. Как писала Dagbladet, личному делу Столтенберга в КГБ присвоили графу ДОР — Дело оперативной разработки. Такая категория использовалась для людей, находившихся на «высшей стадии развития» или уже считавшихся одними из «конфиденциальных контактов» КГБ. Российская Служба внешней разведки (СВР) тогда отказалась отвечать на вопросы журналистов: «По сложившейся в спецслужбах всех стран традиции мы не комментируем причастность или непричастность того или иного лица к своему ведомству». Отец Столтенберга был знаком с резидентом советской разведки в Норвегии Виктором Грушко. Сын разведчика Александр сейчас занимает должность замминистра иностранных дел России, а прежде работал послом в НАТО. Как пишет FT, замглавы российского МИДа рассказывал, что играл с Йенсом на даче Столтенбергов, пока их родители пили водку.

Столтенберг также затронул в интервью тему конфликта России и Украины. Он ожидает появления после президентских выборов в США «нового импульса, новой инициативы» по урегулированию ситуации. «Но я не думаю, что это будет означать сдачу позиций. Это может включать в себя попытки добиться продвижения на поле боя в сочетании с продвижением за столом переговоров», — пояснил экс-генсек.

Журналист поинтересовался у него, какое решение конфликта он мог бы предложить. Поначалу отказавшись отвечать, тот затем привел историческую аналогию, напомнив о Зимней войне СССР с Финляндией в 1939 году. «Война закончилась тем, что они (Финляндия. — РБК) отказались от 10% территории. Но они получили надежную границу», — обратил внимание Столтенберг.

Новым главой НАТО стал бывший нидерландский премьер Марк Рютте.