Автор The Traitor of Arnhem раскрыл тайну шпиона из кембриджской пятерки

Агент советской разведки, британец Энтони Блант, который состоял в группе «кембриджской пятерки», мог сыграть роль в провале десантной операции союзников в сентябре 1944 года «Маркет Гарден», утверждает журналист Роберт Веркайк

Агент советской разведки, британец Энтони Блант, который состоял в группе «кембриджской пятерки», шпионившей в пользу Советского Союза, мог помогать гитлеровской Германии, утверждает журналист Роберт Веркайк в своей книге The Traitor of Arnhem, выдержки из которой приводит The Times. По утверждению Веркайка, двойной агент британской и советской разведок мог сыграть роль в провале десантной операции союзников в сентябре 1944 года в оккупированных Нидерландах, получившей название «Маркет Гарден».

Автор утверждает, что отгадал «одну из величайших шпионских загадок XX века». На протяжении десятилетий Блант считался «одним из самых безобидных агентов «кембриджской пятерки», завербованных Иосифом Сталиным в 1930-х годах, и был самым неуловимым, пишет журналист в своей книге. Британец был эрудитом, математиком-полиглотом и искусствоведом. Он стал агентом британской контрразведки МИ-5 в 1940 году, когда уже сотрудничал с советской разведкой.

Во время Блица (бомбардировки Великобритании фашистской Германией) Блант был помощником главы контрразведки, а к концу войны составлял для премьер-министра Уинстона Черчилля брифинги. В 1979 году он был разоблачен премьер-министром Маргарет Тэтчер, которая назвала его двойным агентом. Блант тогда лишился рыцарского звания, но остался в Британии. Он умер в 1983 году в Лондоне в возрасте 75 лет от инфаркта. Богатые и влиятельные друзья Бланта, по словам Веркайка, утверждали, что он выдавал секреты Советскому Союзу только тогда, когда СССР был союзником Британии во время войны. Большинство из «кембриджской пятерки» бежали в СССР: Гай Бёрджесс и Дональд Маклин — в 1951 году, а 12 лет спустя — Ким Филби.

План операции «Маркет Гарден» фельдмаршала Бернарда Монтгомери состоял в высадке десанта в Нидерландах, в том числе в Арнеме, захвате мостов через Рейн, форсировании реки и дальнейшем движении на Берлин. Однако он провалился. Потери союзников составили более 17 тыс. человек. Секретный план операции немецкой разведке был передан голландским двойным агентом Христианом Линдемансом по прозвищу «Кинг-Конг».

По словам автора книги, в британском Национальном архиве, расположенном в лондонском районе Кью, он обнаружил секретный отчет 1946 года о встрече офицера британской разведки с Линдемансом в тюрьме в Гааге, где тот содержался по обвинению в государственной измене. Офицер выяснил, что Линдеманс и его жена сотрудничали с СССР. Заключенный выдал крупных коммунистических агентов на Западе, а через несколько дней умер. Считается, что он покончил жизнь самоубийством. Хотя, как утверждает журналист, «есть веские доказательства» того, что Линдеманс был отправлен. Никаких подтверждений этому при этом он не приводит.

Веркайк также рассказал, что обнаружил отдельный документ в архиве в Амстердаме, в котором говорится, что еще одно предупреждение об операции «Маркет Гарден», полученное немцами, было от некоей шпионки под именем Жозефина.

Взломщики кодов из Блетчли-парка, где размещался центр дешифровки, предупрежденные Управлением стратегических служб США (предшественником ЦРУ), следили за Жозефиной более года, с середины 1943 года. К концу лета того же года британская разведка идентифицировала немецкого шпиона, руководившего Жозефиной, им был Карл Хайнц Кремер, работавший в посольстве Германии в Швеции. Как отмечает автор, доклады Кремера читал сам Адольф Гитлер. Начальник штаба оперативного руководства вермахта Альфред Йодль и глава внешней разведки Вальтер Шелленберг также считали агента Жозефину главным источником разведывательных данных союзников.

МИ-5 поручила выслеживать ее Бланту. Однако зацепки Бланта и его команды ни к чему не привели. Приоткрыть тайну Жозефины удалось сотруднику МИ-6 в Стокгольме Питеру Фальку, который подружился с экономкой Кремера. Та скопировала документы немецкого шпиона и смогла передать ключ от его сейфа, спрятав его в кусок масла. Некоторые из документов оказались настолько секретными, что Фальк решил полететь в Лондон, чтобы передать их лично.

23 декабря 1943 года он встретился с Блантом за ужином и отдал документу ему. В них шла речь о связях Жозефины с СССР, рассказал журналист. Фальк в неопубликованных мемуарах писал, что Блант разозлился и отрицал эти связи. Он попросил собеседника никому ничего не говорить и пообещал провести расследование. Вскоре после этого британец идентифицировал Жозефину как шведского дипломата по имени Фрэнк Сервелл, которому он стал передавать дезинформацию для немцев, в том числе о высадке в Нормандии, или «дне Д», — десантной операции, завершившейся успехом и приблизившей окончание Второй мировой войны.

Однако, утверждает Веркайк, после успеха дня «Д» утечки Жозефины о действиях союзников стали гораздо более «точными». Журналист связывает срыв операции «Маркет Гарден» именно с этим агентом. По его утверждению, провал «Маркет Гарден» имел стратегическое значение не только для нацистов, но и для СССР: Сталин опасался, что если операция окажется успешной, американцы и британцы первыми войдут в Берлин.

12 мая 1945 года Кремер был пойман, расследованием руководил Блант. Однако обвинений так и не было предъявлено. В итоге дело Кремера было закрыто по приказу британца, он был отправлен в Германию 26 октября 1945 года.

Дело Жозефины было изложено в 300-страничном отчете, подготовленном по указанию британских спецслужб в 1970-х годах бывшим офицером разведки Патрисией Маккаллум. Доклад был рассекречен в 2003 году после того, как МИ-5 передала его в Национальный архив. В нем речь идет о том, как Кремер получил данные от Жозефины перед операцией «Маркет Гарден», а также в мельчайших подробностях описывается, как разведки МИ-5 и МИ-6 безуспешно пытались вычислить «крота». Как отметила в отчете Маккаллум, МИ-6 была убеждена, что Жозефина была настоящим агентом, работающим в Лондоне. Однако МИ-5 во главе с Блантом стала отрицать само ее существование и утверждала, что Кремер выдумал ее. Сам немец никогда не встречал ее, а лишь получал от нее сведения и передавал их в Берлин.

Однако, пишет журналист, офицер не упоминает напрямую имя Бланта в отчете. Автор книги предположил, что именно он был на самом деле Жозефиной.