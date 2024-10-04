После пожара в театре в Хабаровске возбудили дело о незаконной миграции

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Управление СК по Хабаровскому краю возбудило дело об организации незаконной миграции после пожара в Хабаровском краевом музыкальном театре, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело завели по ст. 322.1 Уголовного кодекса — организация незаконной миграции. Его объединили в одно производство с возбужденным ранее уголовным делом по ст. 216 — нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ. Подозреваемыми по нему проходят директор и начальник смены подрядной организации, проводившей ремонтные работы в театре.

По версии следствия, пожар начался по время ремонта на крыше здания. Его проводила подрядная организация, десять ее сотрудников являются гражданами Узбекистана.

«Лишь четверо на территории России проживают законно. По версии следствия, проводя сварочные работы, один из рабочих допустил возникновение искры на утеплителе, что привело к возгоранию и быстрому распространению пламени», — говорится в сообщении.

Сотрудники ФСБ и МВД провели обыски в офисе подрядчика, изучили договоры о проведении ремонта. Следствие продолжает допрашивать свидетелей, также готовятся материалы для проведения экспертизы.

Следователи направят в суд ходатайство о заключении подозреваемых в СИЗО. Также судьи рассмотрят прошения об административном аресте нелегальных мигрантов, занятых на ремонтных работах.





Пожар в здании театра начался 3 октября. В МЧС сообщили, что загорелись обшивка и кровля здания, позднее обрушились фасад и наружная стена. В ходе тушения пожара на месте взорвались четыре баллона с газом. Огонь распространился на 4 тыс. кв. м.

По информации МЧС, при пожаре пострадали три человека: двое мужчин и женщина. Мужчинам помогли на месте, женщину госпитализировали с травмой. Все трое были в здании театра, когда начался пожар, и эвакуировались до приезда спасателей.