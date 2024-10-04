Алиев пожаловался на неблагодарность США к Азербайджану

США нуждались в помощи Азербайджана, пока их вооруженные силы оставались в Афганистане, но после вывода войск вновь ввели против Баку санкции, заявил Алиев и задался вопросом, «можно ли быть настолько неблагодарными»

Ильхам Алиев (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

США манипулируют санкциями в отношении Азербайджана, заявил президент Ильхам Алиев на встрече с жителями города Джебраил, который с 1993 по 2020 год был под контролем сил непризнанного Нагорного Карабаха.

Алиев напомнил, что страна попала под американские ограничения в 1992 году, когда «теряла земли», а в 2001-м меры отменили. По мнению президента, это произошло, так как его страна была нужна США, «потому что началась их оккупационная деятельность в Афганистане».

«Пока они оставались в Афганистане, эти санкции ежегодно отменялись президентом США. Как только они сбежали из Афганистана, причем на глазах у всего мира, против нас снова были введены эти санкции. Можно ли быть настолько неблагодарными?!» — задался он вопросом (цитата по агентству «Азертадж»).

В 1992 году конгресс США принял 907-ю поправку к «Акту в поддержку свободы», которая запрещает Соединенным Штатам оказывать помощь Азербайджану из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Ее действие приостановили в 2001 году, когда власти Азербайджана разрешили администрации Джорджа Буша использовать территорию страны для переброски войск в Афганистан, что стало началом широкомасштабного военного партнерства между двумя странами, отмечало Politico. Каждый год с 2002 года Белый дом выдавал разрешение на предоставление помощи Азербайджану, но по состоянию на август 2023-го решение об этом не было принято.

По словам Алиева, сейчас около 60 «проармянских конгрессменов» просят госсекретаря США ввести новые санкции против Баку, при этом он считает, что обращение было написано в Госдепе. «То есть они сами себе пишут письма, чтобы угрожать нам, обвинять нас», — сказал президент (цитата по «Sputnik-Азербайджан»).

В сентябре 2023 года Баку провел «антитеррористическую операцию» в Карабахе, в результате которой непризнанная республика прекратила свое существование и перешла под контроль Азербайджана. Подавляющее большинство населения региона составляли этнические армяне, почти все они — больше 100 тыс. человек — уехали в Армению.