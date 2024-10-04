 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Алиев пожаловался на неблагодарность США к Азербайджану

Президент Алиев обвинил США в манипулировании санкциями и неблагодарности
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
США нуждались в помощи Азербайджана, пока их вооруженные силы оставались в Афганистане, но после вывода войск вновь ввели против Баку санкции, заявил Алиев и задался вопросом, «можно ли быть настолько неблагодарными»
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

США манипулируют санкциями в отношении Азербайджана, заявил президент Ильхам Алиев на встрече с жителями города Джебраил, который с 1993 по 2020 год был под контролем сил непризнанного Нагорного Карабаха.

Алиев напомнил, что страна попала под американские ограничения в 1992 году, когда «теряла земли», а в 2001-м меры отменили. По мнению президента, это произошло, так как его страна была нужна США, «потому что началась их оккупационная деятельность в Афганистане».

«Пока они оставались в Афганистане, эти санкции ежегодно отменялись президентом США. Как только они сбежали из Афганистана, причем на глазах у всего мира, против нас снова были введены эти санкции. Можно ли быть настолько неблагодарными?!» — задался он вопросом (цитата по агентству «Азертадж»).

В 1992 году конгресс США принял 907-ю поправку к «Акту в поддержку свободы», которая запрещает Соединенным Штатам оказывать помощь Азербайджану из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Ее действие приостановили в 2001 году, когда власти Азербайджана разрешили администрации Джорджа Буша использовать территорию страны для переброски войск в Афганистан, что стало началом широкомасштабного военного партнерства между двумя странами, отмечало Politico.

Каждый год с 2002 года Белый дом выдавал разрешение на предоставление помощи Азербайджану, но по состоянию на август 2023-го решение об этом не было принято.

Партия Алиева в азербайджанском парламенте получила больше половины мест
Политика
Ильхам Алиев

По словам Алиева, сейчас около 60 «проармянских конгрессменов» просят госсекретаря США ввести новые санкции против Баку, при этом он считает, что обращение было написано в Госдепе. «То есть они сами себе пишут письма, чтобы угрожать нам, обвинять нас», — сказал президент (цитата по «Sputnik-Азербайджан»).

В сентябре 2023 года Баку провел «антитеррористическую операцию» в Карабахе, в результате которой непризнанная республика прекратила свое существование и перешла под контроль Азербайджана. Подавляющее большинство населения региона составляли этнические армяне, почти все они — больше 100 тыс. человек — уехали в Армению.

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Суд отказался арестовывать подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки

Бакальчук подал к жене и Wildberries иск на ₽350 млрд

Телеканал HBO обещает раскрыть личность создателя биткоина

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

В России из-за неурожая яблок подорожает сидр

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Ильхам Алиев Азербайджан США санкции Нагорный Карабах
Ильхам Алиев фото

Ильхам Алиев

политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
Материалы по теме
Алиев назначил нового посла Азербайджана в России
Политика
Пашинян назвал дедлайн для заключения мира с Азербайджаном
Политика
Азербайджан второй раз за день обвинил Армению в обстреле своих позиций
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 104,87 (+0,42) Инвестиции, 03 окт, 17:56 Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 95,03 (+0,52) Инвестиции, 03 окт, 17:56
Умерла одна из создателей мультфильмов о Простоквашино Марина ВосканьянцОбщество, 15:13
Суд в Красноярске дал матери условный срок за истязание дочериОбщество, 15:04
Bloomberg рассказал, почему иностранцы по-прежнему вкладываются в РоссиюПолитика, 15:03
Bloomberg узнал о подготовке санкций ЕС против Ирана за связи с РоссиейПолитика, 15:01
В Севастополе дали 14 лет местному жителю по делу о госизменеПолитика, 14:55
Алиев пожаловался на неблагодарность США к АзербайджануПолитика, 14:53
В Москве простились с Вячеславом ДобрынинымОбщество, 14:50 
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
С начала года в Москве отдали под заселение 44 новых ЖК по реновацииГород, 14:48
«Купер» запустил Telegram-приложение для партнеровПресс-релиз, 14:43
Акта нет, но вы платите. Что будет, если вовремя не подписать документыPro, 14:42
На ЗАЭС назвали убийство экс-главы совета депутатов Короткого терактомПолитика, 14:41
Карта района: как Неглинная стала точкой притяжения для предпринимателейСтиль, 14:40
Путин прислал венок на церемонию прощания с ДобрынинымОбщество, 14:39
«Купер» запустил Telegram-приложение для партнеровПресс-релиз, 14:39