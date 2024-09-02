Партия Алиева в азербайджанском парламенте получила больше половины мест
Правящая партия «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан»), возглавляемая президентом страны Ильхамом Алиевым, получила большинство мест в республиканском парламенте, сообщил Центризбирком.
На парламентских выборах «Новый Азербайджан» получил 68 из 125 мест в Милли меджлисе (азербайджанском парламенте) республики по итогам состоявшихся внеочередных выборов, которые прошли 1 сентября.
По данным ЦИК, явка составила 37,24%.
Для наблюдения за выборами было зарегистрировано более 110 тыс. местных наблюдателей и почти 600 международных из 69 стран.
Выборы в Милли меджлис должны были пройти в ноябре, однако их перенесли в связи с тем, что в это время Азербайджан будет принимать климатическую конференцию ООН, на которую ожидают более 80 тыс. гостей, в том числе глав государств и правительств свыше 50 стран.