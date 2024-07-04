ЕК ввела временные пошлины на импорт электромобилей из Китая

Временный таможенный режим продлится не более четырех месяцев. За это время страны — члены ЕС должны проголосовать за принятие дифференцированных пошлин на китайские электромобили сроком на пять лет

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Европейская комиссия (ЕК) ввела временные компенсационные пошлины на импорт аккумуляторных электромобилей (BEV) из Китая, сообщила пресс-служба ведомства.

За это время государства — члены ЕС должны проголосовать, вводить ли более долгосрочные платежи. Если это решение будет одобрено, пошлины будут введены сроком на пять лет.

В октябре Еврокомиссия начала расследование в отношении электромобилей из Китая. На основании расследования ведомство решило, что производители этой продукции выигрывают от «несправедливого» субсидирования, что создает угрозу для производства таких электромобилей в ЕС. В рамках расследования чиновники также изучили вероятные последствия для импортеров, пользователей и потребителей BEV в ЕС.

Размер пошлины будет зависеть от китайского бренда. К BYD будет применяться 17,4%-ная пошлина, к Geely — 19,9%, а к SAIC — 37,6%. Компании, которые сотрудничали с расследованием, но не попали в выборку, будут облагаться средневзвешенной пошлиной в размере 20,8%. Пошлина для тех, кто не сотрудничал с европейским следствием, составляет 37,6%.

Tesla, у которой есть завод по производству BEV в Шанхае, может «получить индивидуально рассчитанную ставку пошлины на окончательном этапе» после «обоснованного запроса», отметили в ЕК.

12 июня в ЕС объявили о готовности ввести пошлины на «несправедливо» субсидируемые китайские автомобили. В ответ Китай отреагировал антидемпинговым расследованием против европейских поставок свинины — крупной статьи китайского импорта из Европы.

В ЕК сочли, что цена на китайские автомобили занижена. «Мировые рынки сейчас наводнены дешевыми электромобилями. А их цена искусственно поддерживается на низком уровне за счет огромных государственных субсидий», — пояснила глава ведомства Урсула фон дер Ляйен. Доля китайских электромобилей на европейском рынке выросла до 8% и может достигнуть 15% в 2025 году, а цены обычно на 20% ниже, чем у моделей, которые произведены в ЕС.

Bloomberg писал, что китайские бренды создают угрозу в первую очередь немецкому автопрому, который долгое время был лидером на этом рынке. В частности, BYD в 2023 году обогнала Volkswagen по числу продаж в Швеции.