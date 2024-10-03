Маврикий объявил о завершении деколонизации

Маврикий получил независимость почти 60 лет назад, а теперь вернул себе архипелаг Чагос, который Британия отделила незадолго до того, как Маврикий стал суверенным. На архипелаге расположена британо-американская военная база

Остров Диего-Гарсия (Фото: zelvan / Shutterstock)

Маврикий, бывшая колония Великобритании, после возвращения архипелага Чагос Лондоном завершил процесс деколонизации, заявил премьер-министр страны Правинд Джагнат в Instagram (владелец соцсети Meta признан в России запрещенной экстремистской организацией).

«Сегодня, спустя 56 лет после обретения независимости, наша деколонизация завершена», — объявил Джагнат.

3 октября Британия сообщила, что уступит суверенитет над архипелагом Маврикию. Это была последняя британская заморская территория в Африке.

Архипелаг Чагос из более чем 60 островов находится в Индийском океане, южнее Мальдивских островов. От Чагоса до острова Маврикий по прямой более 2 тыс. км на юго-запад.

Маврикий был британской колонией с 1814 года. В 1968-м он стал независимым государством, однако за три года до этого Лондон отделил Чагос от Маврикия и создал на нем Британскую территорию в Индийском океане.

Самый крупный остров — Диего-Гарсия — в 1966 году был сдан в аренду США, там появилась британо-американская авиабаза. Вашингтон характеризовал ее как «практически незаменимую» для операций по обеспечению безопасности на Ближнем Востоке, в Южной Азии и Восточной Африке. На Диего-Гарсии проживают около 2,5 тыс. сотрудников, в основном американцы.

В начале 1970-х годов 1,5–2 тыс. жителей Чагосского архипелага Британия выселила на Маврикий и Сейшелы (это отдельное государство). Они создали несколько групп переселенцев. Лидер одной из них, базирующейся на Маврикии, Оливье Банкулт, сказал, что возвращение архипелага стало официальным признанием несправедливости, от которой страдали жители Чагоса.

Лондон и Порт-Луи заключили сделку, согласно которой авиабаза будет находиться в аренде на срок 99 лет (размер платы не раскрывается). Маврикий сможет свободно реализовывать программу переселения на острова, кроме Диего-Гарсии, на своих условиях. Вашингтон поддержал соглашение.

С критикой сделки выступили в Консервативной партии Великобритании (сейчас правящая партия в стране — Лейбористская). Один из лидеров консерваторов Роберт Дженрик назвал ее «опасной капитуляцией» и передачей островов «союзнику Пекина».

Также негативно о соглашении высказались представители объединения переселенцев с Чагоса в Британии. Там с сожалением отметили, что «чагосская община была исключена из переговоров» и жители архипелага остались «безгласными».