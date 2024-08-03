В Белгородской области на нефтебазе после атаки дрона загорелся резервуар

Беспилотники атаковали нефтебазу в Губкинском городском округе, на месте произошел взрыв, который спровоцировал возгорание одного из резервуаров. Огонь потушили, никто не пострадал

Беспилотники атаковали нефтебазу в Губкинском городском округе Белгородской областти, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

На месте произошел взрыв, который спровоцировал возгорание одного из резервуаров, его уже потушили. Никто не пострадал, добавил Гладков.

Ночью в Белгородской области объявляли ракетную опасность, а также угрозу атаки беспилотников. Около 06:42 ракетную опасность вновь объявили в Белгороде и районе, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе.

Атакам дронов в ночь на 3 августа подверглись сразу несколько регионов: это Ростовская, Орловская и Курская области.

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, регион в течение ночи пытались атаковать 55 беспилотников. До этого он сообщал, что в Каменском и Морозовском районах в результате атаки были повреждены складские объекты, там произошли возгорания. В Морозовске расположен военный аэродром.

В Орловской области два дрона врезались в жилой дом, еще три было сбито. Над Курской областью к 04:12 мск сбили шесть дронов. Также опасность атаки дронов объявляли в Воронежской области.