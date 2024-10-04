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Операция Израиля в Ливане ,  
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NYT сообщила о «приглашении» убитого Насраллы Израилю войти в Ливан

NYT: незадолго до смерти лидер «Хезболлы» «приглашал» Израиль войти в Ливан
Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Незадолго до гибели лидер "Хезболлы" Насралла в выступлении говорил о выгоде для военных Ливана в случае пересечения израильскими силами сухопутной границы. В то же время он выражал согласие на перемирие с Израилем
Портреты Хасана Насраллы
Портреты Хасана Насраллы (Фото: Khaled Abdullah / Reuters)

Погибший во время авиаудара Израиля лидер ливанской «Хезболлы» Хасан Насралла незадолго до своей смерти говорил о преимуществах перехода израильскими войсками границы с Ливаном, пишет The New York Times (NYT).

За несколько дней до гибели Насралла сказал, что ливанские военные получат преимущество, если израильские силы пересекут границу. Во время выступления он жестами приглашал израильтян войти и использовал арабское слово, означающее «добро пожаловать».

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб заявил CNN, что Насралла незадолго до своей гибели согласился на 21-дневное перемирие с Израилем. Оно было предложено США, Францией и их союзниками на Генеральной Ассамблее ООН.

По словам Бу Хабиба, Ливану передали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тоже выразил согласие с этой идеей. Представитель Белого дома должен был прибыть в Ливан для переговоров о прекращении огня, рассказал министр.

«Они сказали нам, что господин Нетаньяху согласился на это, и мы также получили согласие «Хезболлы» на это, и вы знаете, что произошло с тех пор», — заявил дипломат.

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Насралла погиб во время авиаудара израильской армии по южному пригороду Бейрута, «оплота» «Хезболлы», 27 сентября. Параллельно в Ливане идет военная операция ЦАХАЛ «Стрелы севера», которая с 1 октября перешла в наземную фазу. В целом же обстрелы в приграничье Израиля и Ливана длятся с 8 октября прошлого года.

Израильский бригадный генерал в отставке, старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Асаф Ориан, сказал NYT, что нынешняя обстановка показывает - «сильный и умный Израиль, каким он был до [нападения ХАМАС на Израиль] 7 октября, вернулся».

Его слова коррелируют с результатами опроса Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета, которые приводит издание: 87% еврейского населения Израиля в целом или в значительной степени доверяют армии. При этом премьеру Нетяньяху доверяют только 37% респондентов.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Хезболла Хасан Насралла Ливан Израиль
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