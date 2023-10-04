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Депутаты предложили обязать полицейских доказывать неповиновение на видео

«Новые люди» предложили обязать полицейских доказывать неповиновение на видео
«Новые люди» предлагают не судить обвиняемых по статье о неповиновении полицейским, если их вину не докажет видеозапись. Депутаты отметили, что недобросовестные полицейские могут уничтожать записи, если применяли насилие
Getty Images
Getty Images

Депутаты от фракции «Новые люди» предложили обязать сотрудников полиции подтверждать записью с видеорегистратора факт неповиновения должностным лицам, а если доказательство не будет предоставлено — исключить привлечение к административной ответственности. Такой законопроект (есть у РБК) внесли для отзыва в правительство лидер партии Алексей Нечаев и вице-спикер нижней палаты Владислав Даванков.

В тексте законопроекта сказано, что полицейский будет обязан показать «запись технического средства аудио-, фото- и видеофиксации». Правило будет действовать при наличии видеорегистратора у полицейского в момент правонарушения.

Депутаты отметили, что в России нет единых правил использования и хранения таких видеозаписей, как и уголовной или административной ответственности за подделку или намеренное их уничтожение.

Обязательное предоставление видеозаписей значительно снизит риск «манипуляций и искажений фактов, что иногда может иметь место в связи с недобросовестными практиками отдельных сотрудников правоохранительных органов» и повысит доверие к полиции и судам, считают депутаты. Кроме того, они считают, что это побудит МВД закупать больше видеорегистраторов, что повысит дисциплину среди полицейских и улучшит охрану общественного порядка.

«Отдельные недобросовестные сотрудники правоохранительных органов могут уничтожить записи с видеорегистраторов, доказывающие отсутствие применения насилия со стороны гражданина к должностному лицу. На практике часто случаются ситуации, когда запись с видеорегистратора сотрудника правоохранительных органов «пропадает», если запись будет доказывать вину должностного лица перед гражданским лицом», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас если запись с видеорегистратора «странным образом исчезла», суду приходится выносить решение на основании других улик, однако именно видеозапись объективно показывает ситуацию и было ли неповиновение, отметил Даванков.

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Согласно Федеральному закону «О полиции», сотрудники ведомства вправе проверять документы; требовать прекратить противоправные действия; останавливать транспортные средства и использовать их в случаях, не терпящих отлагательства; требовать от подозреваемых в совершении преступления лиц оставаться на месте до прибытия сотрудников правоохранительных ведомств.

Предельный срок наказания за неповиновение законному распоряжению сотруднику полиции, ФСБ, нацгвардии, военнослужащего (ст. 19.3. КоАП) грозит за повторное совершение преступления во время митинга или шествия. В таком случае нарушителю грозит штраф до 20 тыс. руб., арест сроком до 30 суток или обязательные работы до 200 часов.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Госдума Новые люди неповиновение полиции МВД видеофиксация Алексей Нечаев
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