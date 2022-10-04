Минобороны: в Сирии российский Ан-26 уклонился от столкновения с беспилотниками США

Россия заявила об угрозе столкновения Ан-26 с беспилотниками США в Сирии

Ан-26 вылетел для снабжения российской группировки, но по маршруту его движения возникли беспилотники США

Ан-26 (Фото: Wikimedia Commons)

Утром 3 октября российский самолет Ан-26 уклонился от столкновения с американскими беспилотниками, выполнявшими «незаконные полеты» на севере Сирии, сообщили в Минобороны России.

«Ан-26 военно-транспортной авиации ВКС России, выполнявший рейс в интересах снабжения подразделений российской группировки, был вынужден уклоняться от столкновения с американскими беспилотными летательными аппаратами MQ-9 и MQ-1, следовавшими по маршруту его движения», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что это не первый случай, когда США и возглавляемая ими международная антитеррористическая коалиция нарушают Меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии от 20 октября 2015 года.

Северная часть Сирии у границ с Турцией находится под контролем «Сирийских демократических сил» (СДС; их ядро — отряды курдов). СДС поддерживает международная коалиция во главе с США.

Основную часть российских сил вывели с территории Сирии в конце 2017 года. Военные России остались только на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе, эти базы Москва арендует сроком на 49 лет. Они находятся на побережье Средиземного моря на западе страны.