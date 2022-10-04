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Минобороны сообщило об ударе по штабу украинского командования «Восток»

Минобороны России сообщило об ударе по штабу украинского командования «Восток»
В российском военном ведомстве рассказали в том числе о ракетных ударах по предприятию «Мотор Сич» в Запорожье
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны сообщило о том, что на юго-западной окраине Днепропетровска «высокоточным ударом ВКС России поражен штаб Воздушного командования «Восток» украинской армии.

Подробности и данные о потерях ВСУ в сообщении военного ведомства не приводятся.

30 сентября Минобороны сообщало об ударах по цехам на территории производственного объединения «Южный машиностроительный завод» в Днепропетровске. Тогда их целью был цех по сборке оперативно-тактических ракет «Гром-2» и «Точка-У».

Минобороны заявило об ударе по складу с HIMARS в Днепропетровской области
Политика
Вид на здание Министерства обороны РФ

В сводке военного ведомства также сообщается о ракетных ударах по складу боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ в Запорожье, а также производственным цехам ремонта авиатехники на территории завода «Мотор Сич». По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, в результате уничтожено более 15 т боеприпасов, в том числе снарядов к американской реактивной системе залпового огня HIMARS, а также два украинских боевых вертолета Ми-24.

Склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии также были уничтожены в районах населенных пунктов Торское, Малиновка, Желанное (ДНР), Димитрово (Запорожская область) и Шевченково (Николаевская область).

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Минобороны Днепропетровск
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Минобороны заявило об ударе по складу с HIMARS в Днепропетровской области
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