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Ученые назвали «колоссальными» открытия нобелевского лауреата Паабо

Российские ученые оценили вклад нобелевского лауреата Сванте Паабо в изучение генома и отметили, что тот внес вклад в определение происхождения современного человека и доказал существование независимых веток человечества
Фото: Hendrik Schmidt / DPA / ТАСС
Фото: Hendrik Schmidt / DPA / ТАСС

Открытия в изучении генома человека шведского биолога Сванте Паабо являются колоссальными, благодаря им люди убедились в существовании других независимых веток человечества. Об этом РБК рассказал профессор, доктор биологических наук Михаил Гельфанд.

Паабо был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине за работы, связанные с изучением «геномов вымерших гоминидов и эволюции человека». Он также является создателем новой научной дисциплины — палеогеномику, которая изучает и реконструирует геномы вымерших видов.

«Это просто колоссальное техническое продвижение, потому что он [Сванте Паабо] разработал методы, которые позволяют с этой древней ДНК работать, определять последовательность. В этих ДНК остается ничтожное количество, но вот он научился их выделять и последовательности геномные определять. Сейчас есть несколько лабораторий, которые это делают, но придумал это он, данную технику. В результате оказалось, что 150-170 тыс. лет назад по Европе и по Азии ходили три независимые ветки человечества, которые разделились совсем давно, где-то полмиллиона лет назад», — заявил РБК Гельфанд.

По его словам, благодаря работам шведского ученого люди смогли понять, как кроманьонцы (наши предки) встретились с неандертальцами и денисовцами и гибридизовались с ними. «Оказалось, что у современных людей, европейцев и азиатов, по 2% версии генома неандертальского происхождения. И этого никто не знал. А про то, что есть такие денисовцы вообще никто не знал», — отметил Гельфанд.

Генетик, доктор биологических наук, заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН Светлана Боринская пояснила РБК, что без сравнения геномов неандертальцев и человека из «денисовской пещеры» с геномами современных людей мы не могли бы понять как эволюционировал человек и в каких отношениях наши предки были с живущими рядом людьми, относившихся к другим ветвям эволюционного древа. «И первый геном неандертальца, и денисовского человека был прочтен в лаборатории Сванте Паабо, во взаимодействии с учеными других стран, в том числе и с российскими», — подчеркнула Боринская.

По ее словам, правила работы с древней ДНК были выработаны с участием Паабо, «он один из пионеров таких исследований». «Раньше, когда исследовали только костные останки, считали, что человек появился в Европе, а неандерталец был его прямым предком. Летопись предков человека была весьма неполна. А потом и множество останков древних людей было найдено, и ДНК из этих останков смогли исследовать. Выяснилось, что человек появился в Африке. Сейчас африканское происхождение современного человека стало общепринятым. И исследования ДНК в современную картину происхождения человека внесли огромный вклад», — объяснила Боринская.

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Она отметила, что таких специалисток как Паабо «очень не много» и именно он внес огромный вклад и в развитие методов изучения древней ДНК, и в интерпретацию результатов. «По сути в этой области он был был первопроходцем и лидером. Премия выглядит вполне заслуженной», — заключила генетик.

Нобелевскую премию по медицине дали за изучение эволюции человека
Общество
Сванте Паабо

Паабо наградили Нобелевской премией в области физиологии и медицины накануне, 3 октября. В сообщении Нобелевского комитета говорится, что награды ученый удостоился за работы, связанные с изучением «геномов вымерших гоминидов и эволюции человека». Труды Паабо помогают ответить на вопрос, что именно делает современных людей уникальными и отличает от «родственников», живших на Земле много тысяч лет назад.

«Одним из таких примеров является денисовская версия гена EPAS1, которая дает преимущество при жизни на больших высотах и распространена среди современных тибетцев. Другими примерами являются гены неандертальцев, которые влияют на наш иммунный ответ на различные типы инфекций», — говорится в сообщении Нобелевского комитета.

В 2021 году лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали американцы Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян «за открытие рецепторов температуры и прикосновения».

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Теги
Анастасия Серова Анастасия Серова, Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Нобелевская премия медицина геном ДНК
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