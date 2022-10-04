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Российского посла вызвали в МИД Хорватии из-за присоединения территорий

Российского посла вызвали в МИД Хорватии из-за присоединения новых территорий
Ранее действия России осудили США, Канада, Великобритания, Франция, Италия и Германия. Путин говорил, что у Запада нет «морального права» давать оценку выбору жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей
Фото: Antonio Bat / EPA /ТАСС
Фото: Antonio Bat / EPA /ТАСС

Министерство иностранных дел Хорватии вызвало российского посла Андрея Нестеренко после проведения референдумов и присоединения к России новых регионов. Ведомство выразило Москве «решительное осуждение» и назвало референдумы незаконными, говорится в сообщении МИДа в Twitter.

«Госсекретарь МИД Андрея Метелко-Згомбич вызвала посла РФ Андрея Нестеренко, чтобы выразить решительное осуждение нелегальной аннексии оккупированных территорий Украины и референдумов», - сказано в сообщении. 

Ранее о вызове в МИД российских послов также сообщили власти Великобритании, Германии, Польши, Швеции, Италии и Нидерландов. Решение также было принято в связи с присоединением к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Глава британского правительства Лиз Трасс, в частности, заявила, что эти территории являются частью Украины, а президент Владимир Путин своими действиями в отношении них «в очередной раз нарушает международное право».

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Церемония подписания договора о вхождению в Россию новых территорий прошла 30 сентября. На ней Путин заявил, что вхождение регионов в Россию — «это воля миллионов людей» и Москва «не предаст» выбор жителей Донбасса, Запорожья и Херсона. По его словам, эти территории связаны с Россией «общей судьбой и тысячелетней историей» и люди там, «несмотря на все испытания, пронесли через года любовь» к этой стране.

Присоединение прошло после состоявшихся 23–27 сентября референдумов, по итогам которых большинство голосовавших выступили за вхождение регионов в состав России. Западные страны заявили, что не признают результатов референдума и в очередной раз осудили действия Москвы.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Хорватия посол референдумы Военная операция на Украине
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