Трамп подал в суд на CNN и потребовал $475 млн компенсации

В исковом заявлении Трампа сказано, что телеканал навешивал на него клеветнические ярлыки, такие как «расист», «русский лакей», «мятежник» и «Гитлер»

Фото: Samuel Corum / POOL / ТАСС

Экс-президент США Дональд Трамп подал в суд на телеканал CNN, потребовав компенсацию в размере $475 млн за клевету. Об этом говорится в документах на сайте суда Южного округа Флориды.

«Истец, президент Дональд Дж. Трамп, давно критикует Ответчика, Cable News Network, Inc. (CNN) — не потому, что CNN плохо освещает новости, а потому, что CNN стремится создавать новости («фальшивые новости», как охарактеризовал их Истец в публичных заявлениях). <...> Кампания CNN по разубеждению в форме клеветы и оскорблений против истца в последние месяцы только усилилась, поскольку CNN опасается, что истец будет баллотироваться в президенты», — сказано в заявлении Трампа.

В документе приводится целый ряд эпизодов, где в эфире телеканала или на его сайте оклеветали Трампа. По мнению авторов иска, телеканал действовал намеренно и отказался от возможности опровергнуть или извиниться в своих действиях. «В рамках своих согласованных усилий по изменению политического баланса в пользу левых, CNN пытается очернить Истца серией все более скандальных, ложных и клеветнических ярлыков, таких как «расист», «русский лакей», «мятежник» и, в конце концов, «Гитлер <...> Истец требует возмещения штрафных убытков в размере 475 000 000,00 долларов СШA», — говорится в иске.

О намерении подать в суд на CNN Трамп впервые сообщил 27 июля. «Я также предприму действия против других средств массовой информации, которые клеветали на меня и обманывали общественность в отношении неопровержимых доказательств мошенничества на выборах 2020 года», — заявил он тогда.

Ранее 21 сентября, генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск в Верховный суд штата против 45-го президента США, обвинив его и трех его взрослых детей в коммерческом мошенничестве, продолжавшемся более десяти лет. В гражданском иске утверждается, что девелоперская компания Трампа Trump Organization вводила в заблуждение инвесторов, страховые компании и налоговые органы, искусственно завышая цены на недвижимость для привлечения инвестиций, а затем занижая их ради налоговых льгот. Речь идет о манипуляциях со стоимостью 23 объектов, включая курорт Мар-а-Лаго во Флориде (там же находится одноименное имение Трампа), поместье Seven Springs в Нью-Йорке и отель DC в комплексе Old Post Office в Пенсильвании.

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В своем 222-страничном иске Джеймс требует выписать экс-президенту штраф в размере $250 млн и навсегда запретить ему и его детям, Дональду Трампу-младшему, Иванке Трамп и Эрику Трампу, занимать руководящие должности в любой корпорации, зарегистрированной или лицензированной в Нью-Йорке. Она также призывает запретить Трампу и Trump Organization покупку недвижимости или подачу заявок на займы в любых финансовых учреждениях штата на пять лет.

В ответ Трамп обрушился критикой на генерального прокурора. «Очередная охота на ведьм со стороны расистского генерального прокурора Летиции Джеймс», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social, намекая, что Джеймс афроамериканка и сторонница Демократической партии. В серии постов экс-президент предположил, что Джеймс выдвинула иск против него по политическим мотивам, пытаясь поднять свои низкие рейтинги перед грядущими выборами генпрокурора Нью-Йорка. По его словам, в противном случае это дело не дошло бы до суда.