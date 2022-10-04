Минобороны сообщило об «экспериментах» России с иностранными спутниками

В военном ведомстве пояснили, что «эксперименты» с иностранными спутниками проводили специалисты ВКС России, особое внимание уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок

Фото: Алексей Ерешко / ТАСС

Специалисты Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС России проводили «эксперименты» с космическими аппаратами других стран. Об этом журналистам сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«Особое внимание специалистами Главного центра разведки космической обстановки уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств», — отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что в течение года дежурные средства российской системы предупреждения о ракетном нападении, а также специализированные средства систем контроля космического пространства и ПРО обнаружили более 150 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.

В ноябре прошлого года Минобороны России отчиталось о проведенных испытаниях, в результате которых специальной ракетой был сбит находившийся на орбите недействующий спутник «Целина-Д». В военном ведомстве заявили, что вопреки заявлениям США, образовавшееся во время испытаний облако космического мусора не представляет угрозы для орбитальных аппаратов. Одновременно в Минобороны заявили, что США также проводят испытания военных систем в космосе, такие программы есть и у Китая и Индии. Заявления Вашингтона о создании рисков для космонавтов из-за российских учений в Москве сочли «лицемерными».

Министр обороны России Сергей Шойгу тога заявил, что перспективная российская система ювелирно поразила цель в результате проведенных испытаний. «Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют», — сказал он.

