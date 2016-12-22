Глава Минфина ЮАР связал свое увольнение с письмом Путину про АЭС

По словам Нхланхла Нене, в 2015 году он отказался подписать письмо президенту России, в котором южноафриканский лидер Джейкоб Зума намеревался предоставить гарантии по строительству АЭС в ЮАР. Сейчас Зума находится под следствием

Нхланхла Нене (Фото: Karin Strohecker / Reuters)

Министр финансов ЮАР Нхланхла Нене связал свое увольнение из правительства в 2015 году с отказом поставить подпись под письмом, которое предполагалось направить Владимиру Путину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на показания министра по делу о коррупции в окружении экс-президента Джейкоба Зумы.

Нене вошел в правительство ЮАР в мае 2014 года, однако был отправлен в отставку решением Зумы в декабре 2015-го. Президент ЮАР на тот момент не озвучил непосредственные причины отставки Нене. В феврале 2018 года, после избрания президентом Сирила Рамафоса, Нене вернулся в кабинет министров. Уже в марте против Зумы были выдвинуты обвинения в коррупции.

В ходе дачи показаний по делу Зумы Нене рассказал, что глава государства требовал от него подписать гарантийное письмо по проекту строительства АЭС в ЮАР, который, как предполагалось, должна была реализовать Россия. Нене возражал против проекта, связанного со значительными бюджетными расходами. «Я действительно верю, что меня уволили с поста министра финансов за мою линию в отношении некоторых проектов», — заявил он.

Reuters приводит мнение представителей местной оппозиции, которые утверждают, что сделка, которая должна была стать крупнейшим госконтрактом в истории ЮАР, включала в стоимость колоссальные по объему откаты для Джейкоба Зумы и его окружения. Цена соглашения с Россией о строительстве АЭС оценивалась примерно в $100 млрд.

По словам Нене, гарантийное письмо по проекту Зума предложил ему подписать в 2015 году, перед своим визитом в Россию в рамках саммита БРИКС. В России президент ЮАР намеревался вручить это письмо Владимиру Путину. «Я при встрече сказал президенту, что не могу подписать письмо, не изучив финансовых последствий», — заявил Нене.

После отставки Нене Зума заменил его в кабинете министров ранее малоизвестным Дэвидом ван Руйеном, который занимал этот пост всего три дня. После того как рынки в ЮАР отреагировали на перестановку в правительстве резким падением, ван Руйен перешел на другой пост, а на его место Зума назначил Правина Гордхана. Его Reuters называет более «дружественным» по отношению к инвесторам.

Сейчас в Африке существует лишь одна АЭС — южноафриканская «Коберг». В 2013 году ЮАР объявила о планах продолжить развитие атомной энергетики и строительство АЭС — их перспективная мощность оценивалась в 9,6 ГВт. О намерении принять участие в реализации планов ЮАР заявляли компании из большинства стран — поставщиков услуг по развитию атомной энергетики, в том числе США, Франции и России.

В 2014 году Россия и ЮАР заключили межправительственное соглашение о стратегическом партнерстве в атомной энергетике. Соглашение предусматривало сооружение до восьми блоков АЭС мощностью до 9,6 ГВт, при этом Россия должна была получить налоговые льготы. Однако в апреле 2017 года суд в ЮАР заблокировал действие этого документа. Поводом послужили как протесты местных жителей и экологов, так и льготные для «Росатома» условия. Также были признаны незаконными соглашения о сотрудничестве в атомной отрасли с США и Южной Кореей. В конечном счете программа по развитию атомной энергетики в ЮАР была отменена.