СБУ проверит на «пророссийскость» нового начштаба Сил беспилотных систем

Верховная рада решила обратиться в Службу безопасности Украины (СБУ) для проверки недавно назначенным начальником штаба Сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого, сообщила изданию «Общественное» украинский депутат от фракции «Голос» Соломия Бобровская.

По ее словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский положительно высказался о деятельности Гладкого, однако во время заседания Комитета по вопросам национальной безопасности к новому начальнику штаба возникли вопросы.

В частности, Верховную раду заинтересовало, есть ли у жены Гладкого российский паспорт, выступала ли его дочь на спортивных соревнованиях «под флагом ФСБ» России и действует ли решение Верховного суда Украины о закрытии для Гладкого доступа к гостайне. Сама Бобровская задала вопрос, есть ли у начальника штаба справка о проверке СБУ и предоставил ли он ее при назначении его на должность.

«Никакого ответа ни на один вопрос мы не получили. Более того, Министерство обороны не имеет справки от СБУ, которая бы говорила о том, как он прошел эту проверку», — заявила депутат. Она добавила, что комментариев по интересовавшим раду вопросам о жене и дочери также не было. В итоге комитет принял решение направить СБУ письмо с просьбой о проверке, которое поддержал Сырский.

30 августа Гладкий возглавил штаб Сил беспилотных систем Украины. 31 августа РБК-Украина сообщил, что в ВСУ прокомментировали назначение нового начальника штаба. Там призвали проверять распространяемую в СМИ информацию о российском паспорте его жены на достоверность.