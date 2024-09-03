 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

СБУ проверит на «пророссийскость» нового начштаба Сил беспилотных систем

В Раде попросили СБУ проверить нового начальника штаба Сил беспилотных систем
Сюжет
Военная операция на Украине

Верховная рада решила обратиться в Службу безопасности Украины (СБУ) для проверки недавно назначенным начальником штаба Сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого, сообщила изданию «Общественное» украинский депутат от фракции «Голос» Соломия Бобровская.

По ее словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский положительно высказался о деятельности Гладкого, однако во время заседания Комитета по вопросам национальной безопасности к новому начальнику штаба возникли вопросы.

Экс-спикер Воздушных сил призвал СБУ заняться Безуглой после слов об F-16
Политика
Марьяна Безуглая

В частности, Верховную раду заинтересовало, есть ли у жены Гладкого российский паспорт, выступала ли его дочь на спортивных соревнованиях «под флагом ФСБ» России и действует ли решение Верховного суда Украины о закрытии для Гладкого доступа к гостайне. Сама Бобровская задала вопрос, есть ли у начальника штаба справка о проверке СБУ и предоставил ли он ее при назначении его на должность.

«Никакого ответа ни на один вопрос мы не получили. Более того, Министерство обороны не имеет справки от СБУ, которая бы говорила о том, как он прошел эту проверку», — заявила депутат. Она добавила, что комментариев по интересовавшим раду вопросам о жене и дочери также не было. В итоге комитет принял решение направить СБУ письмо с просьбой о проверке, которое поддержал Сырский.

30 августа Гладкий возглавил штаб Сил беспилотных систем Украины. 31 августа РБК-Украина сообщил, что в ВСУ прокомментировали назначение нового начальника штаба. Там призвали проверять распространяемую в СМИ информацию о российском паспорте его жены на достоверность.

Теги
СБУ Украина Верховная рада Украины проверка
Материалы по теме
СБУ обещала $2 тыс. россиянке за поджог пункта помощи мобилизованным
Политика
СБУ задержала замминистра энергетики за взятку в $500 тыс.
Политика
СБУ задержала священника и железнодорожника по делу о шпионаже
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 99,26 (-1,5) Инвестиции, 02 сен, 17:48 Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 90 (-1,19) Инвестиции, 02 сен, 17:48
Власти Венесуэлы назвали пиратством изъятие США самолета МадуроПолитика, 02:22
В Госдуме сообщили о работе по расчетам с Китаем в цифровых валютахФинансы, 02:14
Placebo отменила выступление на фестивале от «Яндекса» в Алма-АтеОбщество, 01:57
Посол обвинил США в огромных жертвах славянского народаПолитика, 01:33
СБУ проверит на «пророссийскость» нового начштаба Сил беспилотных системОбщество, 01:24
Зеленский счел недостаточным одного разрешения для ударов вглубь РоссииПолитика, 01:06
Самолет Airbus экстренно сел в Ставрополье из-за сигнала о неисправностиОбщество, 00:44
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
МИД Украины назвал «тяжелым ударом» визит Путина в МонголиюПолитика, 00:30
ХАМАС опубликовала видео с последними словами убитых заложниковПолитика, 00:25
Турецкие активисты надели мешок на голову прибывшему в Измир военному СШАПолитика, 00:18
Чем запомнился легендарный борец Александр Медведь. ФотогалереяСпорт, 00:00
Счетная палата назвала регион почти с 300 туристами на один номер в отелеБизнес, 00:00
Ротенберг не исключил проведения IPO «Нацпроектстроя» в ближайшие годыБизнес, 00:00
Мэр Харькова сообщил о первом применении Россией ракеты «Гром-Э1»Политика, 02 сен, 23:34