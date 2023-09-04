Нюту Федермессер исключили из совета по попечительству при правительстве

Федермессер исключили из совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. В июле она выступила против поправок, упраздняющих необходимость создания независимых служб для защиты прав пациентов ПНИ

Нюта Федермессер (Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости)

Основательницу благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюту Федермессер исключили из Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве России. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина, датированном 25 августа. На это обратил внимание портал «Такие дела».

Кроме Федермессер из совета исключили еще шесть человек, среди них:

генеральный директор АО «Фармстандарт» Григорий Потапов (он был заместителем председателя совета);

замминистра здравоохранения Олег Салагай;

журналист, президент фонда помощи тяжело больным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд» Лев Амбиндер;

директор благотворительного фонда «Под флагом добра» Наталья Давыдова;

председатель совета директоров инвестгруппы Абсолют», председатель Общего собрания Благотворительного фонда «Абсолют–Помощь» Александр Светаков;

основатель центра развития социально-культурных проектов и благотворительности «Благосфера» и благотворительного фонда «Образ жизни» Владимир Смирнов.

На пост заместителя председателя совета вместо Потапова утверждена кандидатура гендиректора компании «Герофарм» Петра Родионова.

Тем же документом в состав совета принимаются семь человек, среди них — артистка Илона Броневицкая. Она указана как руководитель фонда помощи бездомным животным «Домашний».

РБК обратился за комментарием к Анне Федермессер.

Федермессер на заседании профильного комитета Госдумы 20 июля выступила против поправок, которые упраздняют необходимость создания отдельных и независимых служб защиты прав пациентов психоневрологических интернатов (ст. 38 закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»).

Video

Эти службы занимаются защитой прав пациентов ПНИ. Нововведения предполагают, что эти обязанности перейдут региональным органам власти, омбудсменам, Общественной палате, общественным наблюдательным комиссиям, государственным юридическим бюро и адвокатам, общественным объединениям.

Федермессер говорила, что нововведения не обеспечат необходимую защиту прав пациентов ПНИ. После принятия поправок она заявила: «Я думаю, что я не буду больше заниматься федеральным законодательством, потому что мы с вами вашими же усилиями живем в стране, где законы пишутся и не соблюдаются. Где законы голосуются, совершенно безумные, потому что вы думаете, что вас и ваших семей они не коснутся. Очень стыдно за эту Думу, страшно стыдно. <...> Вы все трусите, каждый из вас».

Позже в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) общественный деятель сообщила, что направила президенту Владимиру Путину письмо с просьбой наложить вето на поправки в закон «О психиатрической помощи». По ее словам, письмо подписали 40 тыс. человек, в основном родственники пациентов ПНИ.

Спустя чуть больше недели поправки приняли в Совфеде. Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко рассказала, что получила письмо от Федермессер и отметила ее работу по улучшению ситуации в том числе в ПНИ. «И я, и сенаторы, которые работали над законом, внимательно отнеслись к ее (Федермессер. — РБК) обращению по поводу поправок. Проблемы, которые она обозначила, подняты правильно. Часть поправок учтена в законе, в большей части, я бы сказала. И я также поддерживаю необходимость продолжить работу над уточнением законодательств, развитием законодательств в этой сфере», — сказала Матвиенко.