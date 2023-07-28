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Совфед одобрил раскритикованный Федермессер закон о ПНИ

Совет федерации принял закон о ПНИ
Совфед принял поправки, которыми упраздняется необходимость создания независимых служб защиты пациентов психоневрологических интернатов. Этим будут заниматься общественники. Закон критиковала Федермессер
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Совет Федерации принял поправки, которые упраздняют необходимость создания отдельных и независимых служб защиты прав пациентов психоневрологических интернатов (ст. 38 закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»), передает корреспондент РБК.

Такие службы занимаются защитой прав пациентов ПНИ, принимают их жалобы, решают вопросы с руководством интернатов или направляют обращения в органы власти, в том числе в суд.

Кроме того, меняются условия защиты граждан с психиатрическими расстройствами, прописанные в ст. 46 того же закона. В числе прочего поправки предполагают, что защиту прав таких граждан, в том числе находящихся в ПНИ, будут осуществлять региональные органы власти, омбудсмены, Общественная палата, общественные наблюдательные комиссии, государственные юридические бюро и адвокаты, общественные объединения.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас предложил мониторить применение закона и при необходимости его поправить. По его словам, при принятии закона в Госдуме «была проведена серьезная работа» и были учтены многие коррективы от общественных организаций.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что основательница благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, которая выступила против поправок, написала ей письмо. Матвиенко отметила работу Федермессер по улучшению ситуации в том числе в ПНИ.

«Развитие общества определяется именно отношением к самым незащищенным ее гражданам. Поэтому и я, и сенаторы, которые работали над законом, внимательно отнеслись к ее (Федермессер. — РБК) обращению по поводу поправок. Проблемы, которые она обозначила, подняты правильно. Часть поправок учтена в законе, в большей части, я бы сказала. И я также поддерживаю необходимость продолжить работу над уточнением законодательств, развитием законодательств в этой сфере», — сказала председатель Совфеда.

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Совфед одобрил раскритикованный Федермессер закон о ПНИ
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Федермессер присутствовала на заседании профильного комитета Госдумы, когда там поддержали принятие этих поправок. Она заявила, что при отказе от 38-й статьи 46-я статья даже с учетом предлагаемых изменений не будет в должной мере обеспечивать защиту прав пациентов ПНИ. Она не предусматривает создание отдельных органов для этих целей, не устанавливает независимость таких органов от органов власти, не дает полномочия тем, кто защищает права пациентов, принимать их жалобы и обращаться в суд.

Федермессер после одобрения поправок обвинила депутатов в трусости: «Мы с вами вашими же усилиями живем в стране, где законы пишутся и не соблюдаются. Где законы голосуются, совершенно безумные, потому что вы думаете, что вас и ваших семей они не коснутся. Очень стыдно за эту Думу, страшно стыдно. <...> Вы все трусите, каждый из вас».

Позже в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) общественный деятель сообщила, что направила президенту Владимиру Путину письмо с просьбой наложить вето на поправки в закон «О психиатрической помощи». По ее словам, письмо подписали 40 тыс. человек, в основном родственники пациентов ПНИ. В Кремле на вопрос РБК, получал ли президент такое обращение, не ответили.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Мария Лисицына Мария Лисицына
Совет Федерации Валентина Матвиенко Андрей Клишас Нюта Федермессер психоневрологический интернат поправки
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