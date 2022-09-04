Журналист телеканала РБК Доронов будет модератором пленарки ВЭФ с Путиным

Илья Доронов (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

Журналист и управляющий директор телеканала РБК Илья Доронов будет модератором пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) с участием президента России Владимира Путина, которая состоится 7 сентября. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это представитель телеканала РБК Илья Доронов», — ответил представитель Кремля на вопрос, кто станет модератором пленарки.

Песков назвал РБК ведущим экономическим каналом. «И сам Илья Доронов, он и ТЭФИ получал, он очень талантливый журналист и медиаруководитель», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Илья Доронов начал работать на телевидении в 2000 году во Владимире. В 2002 году стал работать в Москве корреспондентом и ведущим на телекомпании ВКТ, а потом корреспондентом на РЕН ТВ. В 2015 году был назначен заместителем главного редактора телеканала Life News. В РБК на должность управляющего директора телеканала перешел в 2018 году. Обладатель ТЭФИ как лучший ведущий информационной программы (2012 год).

Восточный экономический форум — одна из крупнейших российских международных конференций. Проходит с 2015 года на острове Русский на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

VII Восточный экономический форум пройдет 5–8 сентября во Владивостоке. Деловая программа форума состоит более чем из 90 мероприятий. Свое участие в форуме уже подтвердил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

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Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказывал, что на форум также приедут делегации из стран, которые Россия признала недружественными, в том числе из Японии и Южной Кореи.

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