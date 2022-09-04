Спикер парламента Китая примет участие в Восточном экономическом форуме
Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая Ли Чжаньшу посетит Россию и примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает агентство Xinhua.
«Председатель Постоянного комитета ВСНП посетит с официальным дружественным визитом Россию, Монголию, Непал и Южную Корею с 7 по 17 сентября и примет участие в пленарном заседании 7-го Восточного экономического форума в России», — говорится в сообщении.
Агентство указало на то, что приглашение посетить Россию с официальным визитом в сентябре спикеру парламента Китая направил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.
VII Восточный экономический форум пройдет 5–8 сентября во Владивостоке.
Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал, что в 2022 году на ВЭФ приедут делегации из стран, которые Россия признала «недружественными», в том числе из Японии и Южной Кореи.
По его словам Чекункова, у России в «недружественных» странах «есть друзья, и их немало». «На рабочем уровне японцы, корейцы, многие другие люди высказывают поддержку — не просто прагматизм и конструктивный подход, а поддержку», — подчеркнул он.
Чекунков уточнил, что диалог между Москвой и Токио ведется на рабочем уровне, а его отсутствие на политическом уровне связано с тем, что диалог формирует «одно государство, которое находится «в состоянии войны» со странами восточного полушария, а в западном «действует как колониальная империя».