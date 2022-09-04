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Спикер парламента Китая примет участие в Восточном экономическом форуме

Приглашение спикеру парламента Китая посетить Россию и Восточный экономический форум направил председатель Госдумы России Вячеслав Володин
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая Ли Чжаньшу посетит Россию и примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает агентство Xinhua.

«Председатель Постоянного комитета ВСНП посетит с официальным дружественным визитом Россию, Монголию, Непал и Южную Корею с 7 по 17 сентября и примет участие в пленарном заседании 7-го Восточного экономического форума в России», — говорится в сообщении.

Агентство указало на то, что приглашение посетить Россию с официальным визитом в сентябре спикеру парламента Китая направил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

VII Восточный экономический форум пройдет 5–8 сентября во Владивостоке.

Минвосток анонсировал приезд на ВЭФ делегаций из «недружественных стран»
Политика
Алексей Чекунков

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал, что в 2022 году на ВЭФ приедут делегации из стран, которые Россия признала «недружественными», в том числе из Японии и Южной Кореи.

По его словам Чекункова, у России в «недружественных» странах «есть друзья, и их немало». «На рабочем уровне японцы, корейцы, многие другие люди высказывают поддержку — не просто прагматизм и конструктивный подход, а поддержку», — подчеркнул он.

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Чекунков уточнил, что диалог между Москвой и Токио ведется на рабочем уровне, а его отсутствие на политическом уровне связано с тем, что диалог формирует «одно государство, которое находится «в состоянии войны» со странами восточного полушария, а в западном «действует как колониальная империя».

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