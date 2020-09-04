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Володин счел дело против Медведчука попыткой сорвать диалог по Донбассу

Государственное бюро расследований завело уголовное дело против пяти депутатов, которые в марте приезжали в Москву для переговоров по конфликту на востоке Украины
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

Уголовное дело о госизмене против украинских депутатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которые в марте приехали в Москву для обсуждения конфликта на востоке Украины — это попытка сорвать диалог парламентского измерения «нормандского формата», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Руководствуясь этой логикой, необходимо начать уголовное преследование и против президента Украины Владимира Зеленского, так как он участвует в переговорах в «нормандском формате», считает глава нижней палаты парламента.

«Это удар по парламентскому измерению «нормандского формата» и попытка сорвать этот диалог, — считает Володин. — Но в таком случае противникам урегулирования ситуации нужно понимать — в первую очередь они должны привлечь к уголовной ответственности своего президента Зеленского, который сам участвует в выработке договоренностей в «нормандском формате» на уровне глав государств».

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Он также подчеркнул, что парламентский диалог в рамках «нормандского формата» нужен, и отметил, что он должен быть продолжен после пандемии коронавируса с участием депутатов Франции и Германии.

Володин назвал приезд украинских парламентариев в марте в Москву «мужественным, ответственным шагом». «Они выразили готовность совместно искать решения, направленные на достижение мира, реализацию минских соглашений. Это важно в первую очередь для самой Украины, где уже седьмой год не прекращается гражданский конфликт», — отметил он.

Председатель Госдумы призвал европейских партнеров России, а также парламентские структуры страны ЕС дать «соответствующую оценку» действиям Киева.

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Ранее 4 сентября партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала письма Государственного бюро расследований в Верховной раду, в котором оно уведомляет о начале расследования действий главы политсовета партии Виктора Медведчука и пяти его коллег на предмет госизмены. Среди фигурантов дела был назван в том числе сопредседатель партии Вадим Рабинович.

Бюро просит парламент ответить на вопросы о поездке депутатов в Москву до 10 сентября.

Рабинович связал уголовное дело с грядущими местными выборами и рейтингом правящей партии «Слуга народа». «Зеленые» (цвет партии «Слуга народа» на схеме размещения фракций в Раде. — РБК) четко понимают, что они полностью проигрывают эти выборы, четко понимают, что они не просто идут — они летят к своей катастрофе. <...>. А теперь, не зная, как справиться с тем, что рейтинг нашей партии — «Оппозиционная платформа — За жизнь» — все время растет и стремительно, они ничего другого не придумали, как готовить против оппозиции репрессии и аресты ее видных деятелей», — считает политик.

Во время поездки Медведчук встречался с президентом Владимиром Путиным и Вячеславом Володиным. Путин одобрил идею создания парламентского измерения «нормандского формата». «И я очень рассчитываю на то, что у вас это получится, — надеюсь, тоже при поддержке администрации Президента Украины. Мы со своей стороны всегда готовы включиться», — сказал президент.

Медведчук в ответ на это заявил, что важно убедить Раду принять законы, предусмотренные минскими соглашениями, и подчеркнуть безальтернативность этих соглашений. «<...> помощь наших коллег и Государственной думы, и парламентов Франции и Германии здесь была бы не просто уместна, она бы была полезной», — отмечал политик.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Вячеслав Володин, Виктор Медведчук, уголовное дело, «нормандский формат»
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