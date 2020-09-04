Володин счел дело против Медведчука попыткой сорвать диалог по Донбассу

Государственное бюро расследований завело уголовное дело против пяти депутатов, которые в марте приезжали в Москву для переговоров по конфликту на востоке Украины

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

Уголовное дело о госизмене против украинских депутатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которые в марте приехали в Москву для обсуждения конфликта на востоке Украины — это попытка сорвать диалог парламентского измерения «нормандского формата», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Руководствуясь этой логикой, необходимо начать уголовное преследование и против президента Украины Владимира Зеленского, так как он участвует в переговорах в «нормандском формате», считает глава нижней палаты парламента.

«Это удар по парламентскому измерению «нормандского формата» и попытка сорвать этот диалог, — считает Володин. — Но в таком случае противникам урегулирования ситуации нужно понимать — в первую очередь они должны привлечь к уголовной ответственности своего президента Зеленского, который сам участвует в выработке договоренностей в «нормандском формате» на уровне глав государств».

Он также подчеркнул, что парламентский диалог в рамках «нормандского формата» нужен, и отметил, что он должен быть продолжен после пандемии коронавируса с участием депутатов Франции и Германии.

Володин назвал приезд украинских парламентариев в марте в Москву «мужественным, ответственным шагом». «Они выразили готовность совместно искать решения, направленные на достижение мира, реализацию минских соглашений. Это важно в первую очередь для самой Украины, где уже седьмой год не прекращается гражданский конфликт», — отметил он.