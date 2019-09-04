СМИ обнаружили в Эстонии секретную базу спецназа США

Журналисты побывали на этом объекте, а также ознакомились с документами Пентагона, в которых говорится о заложенных $15,7 млн для строительства дополнительной тренировочной базы

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Редакция передачи журналистских расследований «Очевидец» утверждает, что на территории Эстонии с 2014 года на постоянной основе находится секретный американский спецназ. Об этом сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR).

Как отмечается в материале, впервые догадки на эту тему появились, когда один из авторов расследования изучала документы Пентагона, где обнаружила графу, в которой говорилось, что Вашингтон выделит Таллину $15,7 млн на нужды «специфического объекта».

«В иностранных и местных СМИ несколько лет спекулировали на тему того, что в балтийских странах будет постоянно размещаться американский спецназ, но эти слухи всегда опровергались», — говорится в публикации. Однако редакции «Очевидца» удалось оказаться на секретной базе, месторасположение которой не раскрывается. Для этого журналистам понадобилось почти полгода.

По словам полковника американской армии, старшего офицера европейских специальных подразделений Кевина Стрингера, на территории Эстонии для нужд секретного спецназа будет построена тренировочная база. «Мы здесь на постоянной основе с 2014 года, и для нашей деятельности зачастую требуется больше места», — заявил он.