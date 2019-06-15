В конгресс внесли законопроект о сдерживании России в Прибалтике

В конгресс внесли законопроект о сдерживании России в Прибалтике

Член палаты представителей из Техаса считает, что страны Прибалтики уязвимы для российской агрессии. Он допускает развертывание в регионе мобильных систем ПВО большой дальности

Военные на учениях Saber Strike 2018 в Литве (Фото: Mindaugas Kulbis / AP)

Конгрессмен-республиканец из Техаса Майкл Конвэй внес в палату представителей США законопроект, в котором утверждается, что Россия стремится навредить НАТО и увеличить свою сферу влияния в Европе. В ответ законодатель предлагает разработать стратегию по противодействию Москве в странах Прибалтики.

«Балтийские страны — Эстония, Латвия и Литва — особенно уязвимы для все более агрессивной и подрывной Российской Федерации», — пишет конгрессмен. Он утверждает, что Россия наращивает военную мощь в Калининграде и угрожает миру и стабильности в регионе.

США привержены безопасности этих государств, а потому, как считает Конвэй, должны вместе с ними разработать стратегию по сдерживаю российской агрессии в регионе. Кроме того, конгрессу нужно изучить возможность развернуть в Прибалтике мобильные противовоздушные системы большой дальности, говорится в документе.

В случае принятия документа министр обороны США должен будет отчитаться об итогах военного взаимодействия со странами Прибалтики и дать свои рекомендации по улучшению этого процесса.