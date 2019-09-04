Трамп поздравил Польшу с годовщиной Второй мировой войны

«Я просто хочу поздравить Польшу», — ответил президент США на вопрос журналиста, не хочет ли он сказать что-либо в связи с 80-й годовщиной вторжения гитлеровской Германии в Польшу

Дональд Трамп (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Журналист издания Vox Аарон Рупар опубликовал в своем Twitter видеозапись, на которой американской президент Дональд Трамп поздравляет Польшу в ответ на вопрос, что он хочет сказать восточноевропейской стране в связи с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.

«У меня есть отличное сообщение для Польши, что Майк Пенс, наш вице-президент, вот-вот приземлится там <…>. Я просто хочу поздравить Польшу, это отличная страна с отличными людьми», — заявил Трамп.

По словам американского лидера, в США также есть польские граждане, «может быть, около 8 млн». «Мы любим наших польских друзей», — заявил он и пообещал скоро приехать в Польшу.

Визит Трампа в Варшаву ожидался с 31 августа по 2 сентября. Планировалось, что он примет участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны — вторжение гитлеровской Германии в Польшу началось 1 сентября 1939 года. Трамп отменил визит из-за приблизившегося к юго-восточному побережью США урагана «Дориан». Вместо президента США в Польшу поехал вице-президент Майкл Пенс.