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Лозунг «Слава Украине» появился на форме украинской сборной по футболу
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Лозунг «Слава Украине» появился на форме украинской сборной по футболу
Политика, 04 сен, 23:04
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Лозунг «Слава Украине» появился на форме украинской сборной по футболу
Сборная Украины представила новые комплекты игровой формы. На обратной стороне всех футболок появилась фраза «Слава Украине!». Аналогичное приветствие вскоре должно появиться и в вооруженных силах страны
Фото: Павел Кубанов / ФФУ

На новой форме украинской национальной сборной по футболу появилась надпись «Слава Украине», сообщила пресс-служба Федерации футбола Украины (ФФУ).

Презентация новой формы состоялась во вторник, 4 сентября. В церемонии приняли участие игроки сборной Украины Андрей Лунин, Андрей Пятов, Евгений Коноплянка и Роман Яремчук.

Фото: Павел Кубанов / ФФУ

Кроме традиционных желтых и синих цветов, появился и третий комплект — белый. Лозунг «Слава Украине!» размещен на обратной стороне всех футболок, сказано в сообщении федерации. ФФУ сообщила, что впервые в новой форме украинская сборная проведет 6 сентября. Украинские футболисты в чешском городе Угерске-Градиште сыграют в дебютном матче Лиги наций против сборной Чехии.

Фото: Павел Кубанов / ФФУ

Фраза «Слава Украине — героям слава!» является приветствием и лозунгом украинских националистов. Лозунг был популярен среди членов запрещенной в России Организации украинских националистов и в Украинской повстанческой армии (УПА, также запрещена в России) во время Второй мировой войны и после ее окончания. Лозунг приобрел вторую популярность в конце 2013 года и во время событий на Майдане.

Порошенко предложил Раде поменять воинское приветствие на «Слава Украине»
Политика

Ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко предложил сделать фразу «Слава Украине!» новым приветствием в вооруженных силах. Соответствующий законопроект уже внесен в Верховную раду. Документ вносит изменения в устав вооруженных сил страны. В частности, новая фраза заменит приветствие советского образа «Здравствуйте, товарищи!». Согласно инициативе, ответом на приветствие вместо «Здравия желаем (желаю)!» предложено сделать «Героям слава!». Также фразу «Слава Украине!» законопроект предлагается сделать приветствием во время церемонии поднятия флага.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Украина , Футбол
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