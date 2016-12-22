Путин примет участие в трехстороннем саммите по Сирии в Иране

Президент России Владимир Путин в пятницу, 7 сентября, посетит Иран, где поучаствует во встрече лидеров стран — гарантов Астанинского процесса содействия урегулированию в Сирии, с участием иранского лидера Хасана Рухани и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщается на сайте Кремля.
Лидеры России, Ирана и Турции планируют обсудить комплекс дополнительных мер, необходимых для ликвидации «очага международного терроризма» в Сирии, а также вопросы политического урегулирования ситуации в регионе и возможные решения гуманитарных проблем, в том числе создание условий для возвращения в страну беженцев.
«Запланированы также отдельные двусторонние встречи президента России с лидерами Ирана и Турции», — добавили в Кремле.
В конце августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что саммит с участием стран — гарантов Астанинского процесса может состояться в Тегеране и заявил, что мероприятие прорабатывают по дипломатическим каналам, передает «РИА Новости».