Хуситы заявили об уничтожении американского беспилотника MQ-9 Reaper
Хуситы ракетой класса «земля-воздух» сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper, который действовал в воздушном пространстве мухафазы (области) Саада, заявил официальный представитель движения «Ансар Аллах» (хуситов) бригадный генерал Яхья Сариа в своем телеграм-канале.
«РИА Новости» со ссылкой на источник пишет, что дрон был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Куб».
MQ-9 Reaper — это дистанционно пилотируемый дрон, который предназначен для разведки и наблюдения с воздуха. В некоторых модификациях он может быть ударным и оснащен несколькими типами ракет. Максимальная дальность его полета — 1850 км.
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