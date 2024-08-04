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Война с хуситами ,  
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Хуситы заявили об уничтожении американского беспилотника MQ-9 Reaper

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Война с хуситами
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper (Фото: Zuma / ТАСС)

Хуситы ракетой класса «земля-воздух» сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper, который действовал в воздушном пространстве мухафазы (области) Саада, заявил официальный представитель движения «Ансар Аллах» (хуситов) бригадный генерал Яхья Сариа в своем телеграм-канале.

«РИА Новости» со ссылкой на источник пишет, что дрон был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Куб».

MQ-9 Reaper — это дистанционно пилотируемый дрон, который предназначен для разведки и наблюдения с воздуха. В некоторых модификациях он может быть ударным и оснащен несколькими типами ракет. Максимальная дальность его полета — 1850 км.

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Георгий Смирнов
хуситы США MQ-9 Reaper
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