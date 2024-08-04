Премьер Финляндии оценил решение суда в Карелии по геноциду

Премьер Финляндии призвал не обращать внимания на признание Верховным судом Карелии геноцида в 1941–1944 годы. По его словам, это «пропагандистская игра». СК считает, что финны создали там 14 концлагерей для русского населения

Петтери Орпо (Фото: Jussi Nukari / imago-images.de / Global Look Press)

Признание геноцидом события на территории Карело-Финской ССР в 1941–1944 годах не имеет никаких оснований, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо во время встречи с журналистами в Париже.

Он назвал соответствующее решение Верховного суда Карелии «пропагандистской игрой» и попыткой испортить репутацию Финляндии, а также призвал не обращать внимания на подобные действия. «Мы знаем, что это [судебное решение] не имеет под собой никаких оснований», — сказал Орпо (цитата по ТАСС).

1 августа Верховный суд Карелии признал геноцидом действия немецких и финских войск на территории Карело-Финской ССР в 1941–1944 годах. Соответствующее разбирательство инициировал прокурор. В ходе заседания были заслушаны «заинтересованные лица, свидетели и их родственники, историки», судья также рассмотрел письменные материалы дела, в том числе под грифом «секретно».

Карело-Финская ССР находилась в составе СССР с 1940 по 1956 год. Во время Великой Отечественной войны значительная часть ее территории была оккупирована финскими и немецкими военнослужащими. Хельсинки стремился вернуть утраченные в ходе Зимней войны (1939–1940) земли и присоединить все, что находится до «границы трех перешейков» (Беломорского, Олонецкого и Карельского). Стороны подписали мирное соглашение в сентябре 1944 года, после чего Финляндия начала боевые действия против Германии.

«Установить факт, имеющий юридическое значение, — признать преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками и оккупационными властями и войсками Финляндии на территории Республики Карелия в период Великой Отечественной войны с 1941 по 1944 год в отношении не менее 86 тыс. советских граждан <...>, геноцидом национальных, этнических и расовых групп, представляющих собой население СССР», — говорится в решении суда.

В 2020 году СК возбудил дело о геноциде на территории Карелии во время Великой Отечественной войны (ст. 357 УК РФ). По версии следствия, там были созданы 14 концентрационных лагерей для содержания этнического русского населения. Через них прошли не менее 24 тыс. человек, из которых порядка 8 тыс. погибли, считают в СК. Директор Национального архива Финляндии Юсси Нуортева называл уголовное дело неожиданным и прискорбным.