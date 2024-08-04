Гладков: за прошедшие сутки Белгородскую область атаковали не менее 40 дронов

Гладков рассказал о последствиях ударов ВСУ по региону за сутки

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Не менее 40 украинских дронов атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки, в результате были ранены восемь человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Шебекинский городской округ атаковали 11 беспилотников, в результате чего ранения получили семь мирных жителей. За день повреждения получили пять автомобилей, 56 частных домовладений, один многоквартирный дом, коммерческий объект и линии газо- и электроснабжения.

17 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) были выпущены по поселкам Белгородского района. Повреждения получили в том числе один частный дом, две квартиры, четыре автомобиля и линия электропередачи.

Три беспилотника ударили по Борисовскому району, в результате пострадала женщина, которую госпитализировали с контузией. Повреждены две квартиры и два частных домовладения.

По одному беспилотнику было выпущено по Валуйскому, Краснояружскому и Волоконовскому районам. По словам губернатора, последствий нет.

Грайворонский городской округ атаковали семь дронов ВСУ, повреждены три частных дома.

Кроме того, перечисленные районы, кроме Борисовского и Валуйского, подверглись обстрелам.

Приграничная Белгородская область ежедневно подвергается атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Накануне в областном центре и городе Шебекино неоднократно объявляли ракетную опасность, вечером предупреждение выпустили по всей территории региона.