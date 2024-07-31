Более 50 британских полицейских пострадали в столкновениях в Саутпорте

Беспорядки возле мечети в Саутпорте начались накануне, после нападения неизвестного с ножом на танцевальный кружок, в результате чего погибли трое детей. Пострадали свыше 50 полицейских, 27 из которых были доставлены в больницы

При подавлении массовых беспорядков в британском Саутпорте ранения получили свыше 50 сотрудников полиции, сообщил председатель Федерации полиции Мерсисайда Крис Мак-Глэйд.

По данным службы скорой помощи Северо-Запада, как минимум 27 из них были доставлены в больницу, еще 12 получили помощь и были выписаны на месте происшествия.

В полиции также уточнили, что восемь сотрудников получили серьезные травмы, включая переломы, рваные раны, сломанный нос и сотрясение мозга. Другие офицеры получили травмы головы и лица. Три полицейские собаки также получили ранения, в том числе две от брошенных в них кирпичей.

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Беспорядки в Саутпорте начались накануне. Их спровоцировало нападение с ножом на танцевальный кружок, в результате чего погибли трое детей и еще несколько пострадали.

По делу о нападении был задержан 17-летний подросток, полиция не раскрывает его личность, но упоминала, что он родился в Кардиффе (Уэльс). The Sun пишет, что убийца действительно уроженец Британии, но его родители перебрались в страну из Руанды. Sky News сообщает, что нет никаких указаний на то, что подозреваемый мусульманин.

По данным The Guardian, протестующие — праворадикальные активисты, предположительно из «Английской лиги обороны». Они забросали полицейских стеклянными бутылками и кирпичами при нападении на местную мечеть. Митингующие также подожгли и повредили несколько полицейских автомобилей. В ответ офицеры применили слезоточивый газ.

В Мусульманском совете Великобритании (MCB) после начавшихся беспорядков заявили, что «исламофобская реакция» началась с ложного слуха, подогретого дезинформацией с российского новостного сайта, который ошибочно связал преступление с мусульманами.