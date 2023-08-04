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ФСБ предотвратила теракт против члена администрации Запорожской области

ФСБ: житель Запорожской области задержан за подготовку теракта
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: BortN66 / Shutterstock
Фото: BortN66 / Shutterstock

Сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области мужчину, планировавшего совершить теракт против сотрудника администрации региона. Об этом сообщили в областном управлении спецслужбы, передает ТАСС.

По данным управления, сотрудники ГУР украинского Минобороны координировали действия гражданина Украины и передали ему взрывчатые вещества для создания самодельного взрывного устройства.

Задержанный рассказал, что в ГУР заранее сообщили ему о целях — высокопоставленных сотрудниках правоохранительных органов Запорожской области.

По данному факту возбудили дело по ст. 205 УК России (покушение на совершение террористического акта). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемого мужчины сотрудники ФСБ обнаружили взрывчатые вещества и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

На фоне продолжающейся спецоперации на Украине правоохранительные органы все чаще сообщают об уголовных делах по ст. 205 («Террористический акт»). Ранее 4 августа ФСБ сообщила о задержании в Казани 29-летнего сторонника украинской националистической идеологии, готовившего теракт.

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В начале августа сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбовской области, который собирался вступить в ВСУ. По данным ведомства, для этих целей он инициировал электронную переписку с представителями нацформирования Украины.

В январе глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что Киев располагает агентами на территории России. Он предупредил, что следует ожидать больших диверсий, чем уже произошли.

В российском МИДе ранее заявили, что формирование агентурной сети Украины для диверсий в России ничем не отличается от деятельности террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Теги
Запорожская область ФСБ Украина теракт уголовное дело
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