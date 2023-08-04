В Казахстане предложили ввести уголовную ответственность за кражу невест

На юге Казахстана все еще происходят похищения девушек для принудительного вступления в брак. Жертвы не могут сообщить о преступлении, а юноши не всегда в курсе, что это незаконно. Идею о поправках в УК поддержала прокуратура

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Омбсудмен по правам человека в Казахстане предложил внести в Уголовный кодекс отдельную статью за «похищение лица с целью заключения брака», из-за того что такие деяния — грубейшее нарушение прав человека на личную неприкосновенность и свободу. Об этом сообщила пресс-служба омбсудмена.

Помимо внесения в УК отдельной статьи «Похищение лица с целью заключения брака» предлагается убрать примечание из ст. 125 УК (похищение человека), которое предусматривает освобождение от уголовной ответственности, если жертву отпустили добровольно.

Девушек все еще часто похищают в Казахстане, особенно в южных регионах, в ряде случаев это приводит к нарушению половой неприкосновенности, унижениям, незаконному лишению свободы и суицидам, отметили в офисе омбудсмена.

Ситуация осложняется тем, что женщины не могут сообщить о таких преступлениях, а мужчины не в курсе нелегальности таких действий. Кроме того, нет достоверной статистики по подобным преступлениям, поскольку в УК нет соответствующей статьи. Так, официально за последние четыре года зарегистрировано 214 уголовных преступлений в этой категории.

«Как мы полагаем, [статья] окажет предупреждающий эффект, позволив снизить уровень преступности в отношении женщин. Генеральная прокуратура поддержала предложение омбудсмена, и поправки совместно будут внесены в ходе законопроектной деятельности», — сообщили в офисе омбудсмена.

В Киргизии, Туркмении и Узбекистане уже введена уголовная ответственность за похищение женщин с целью принудительного вступления в брак. Кроме того, продолжили в офисе омбудсмена, Генассамблея ООН призвала принять эффективные меры для ликвидации детских, ранних и принудительных браков, что предусмотрено повесткой дня в области устойчивого развития до 2030 года.

Власти Чечни неоднократно делали заявления о недопустимости кражи невест, в 2010 году там ввели штраф в 1 млн руб., который похититель будет обязан выплатить родителям девушки. «Любой житель республики выступает против данного обычая. Тем не менее случаи умыкания у нас происходят», — признавал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он указывал, что эти действия противоречат исламу, законам России и традициям Чечни. В 2013 году Кадыров отчитался о полном исчезновении такой практики и добавил: «В старые времена стреляли, чтобы подать сигнал, что везут невесту. Теперь это можно сделать по мобильнику, послать СМС».