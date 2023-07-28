В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину за хранение наркотиков

Фото: Jonathan Drake / Getty Images

Власти Сингапура казнили женщину впервые почти за 20 лет, говорится в заявлении Центрального бюро по борьбе с наркотиками.

45-летняя Саридеви Джамани была осуждена за хранение наркотиков с целью незаконного оборота и приговорена к смертной казни 6 июля 2018 года. После этого она обжаловала приговор, но 6 октября 2022 года Апелляционный суд отклонил ее апелляцию. Прошение Саридеви к президенту о помиловании также не было удовлетворено.

«Смертная казнь применяется только за самые тяжкие преступления, такие как торговля наркотиками в значительных количествах, которые причиняют очень серьезный вред не только отдельным наркоманам, но и их семьям и обществу в целом», — говорится в заявлении. Смертная казнь — «часть комплексной стратегии Сингапура, которая направлена на предотвращения спроса и предложения наркотиков», отметили в бюро.

Последний раз в Сингапуре смертная казнь к женщине была применена в 2004 году. Тогда 36-летняя парикмахер Йен Мэй Воен также была осуждена за незаконный оборот наркотиков, сообщает CNN.

На этой неделе в Сингапуре смертную казнь применили еще к одному человека за хранение наркотиков: 57-летний Мохд Азиз бин Хуссейн был казнен за реализацию наркотиков объемом около 50 г в пересчете на чистый героин.