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В Запорожье показали, как выглядит выдворение за дискредитацию России

В соответствии с указами глав военно-гражданских администраций Херсонской области и Запорожья за дискредитацию российских госорганов и воспрепятствование работе местных чиновников гражданам может грозить выдворение в 24 часа

Video

Власти занятой российскими войсками части Запорожья показали, как выглядит процесс выдворения за пределы области за «деятельность, направленную на воспрепятствование работе органов военно-гражданской администрации» и «дискредитацию органов Российской Федерации». Видео опубликовала военно-гражданская администрация Запорожской области.

Указы о введении такой меры, как выдворение за пределы территорий регионов, в июле издали власти Запорожья и Херсонской области. Они запрещают на территории регионов воспрепятствование деятельности военно-гражданских администраций и волонтеров, дискредитацию внешней политики России и действий российских госорганов, распространение о них заведомо ложной информации, а также «создание угрозы общественной безопасности в иных формах». Публичные мероприятия без согласования с действующими властями и «создание угрозы общественной безопасности в иных формах» также запрещены.

Тех, кто нарушил нормы указа, могут принудительно выдворить за пределы региона в течение 24 часов по решению военного коменданта.

В России за дискредитацию использования Вооруженных сил России гражданам также может грозить ответственность: как административная (ст. 20.3.3. КоАП), так и уголовная (ст. 280.3 УК). По КоАП наказание предусматривает штраф в размере до 50–100 тыс. руб., по УК — от штрафов до лишения свободы на срок до пяти лет.

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С начала боевых действий на Украине под контролем России оказались южная и центральная части Запорожской области (Мелитополь, Бердянск, Энергодар). Херсонская область контролируется российскими властями почти целиком.

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