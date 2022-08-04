Иран назвал США условие для продолжения переговоров по «ядерной сделке»

Иран вернется к переговорам по возобновлению следки в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), когда получит от США гарантии экономической выгоды от этого шага. Об этом, выступая на Обзорной конференции ДНЯО в ООН, заявил постпред Ирана при организации Маджид Тахт-Раванчи.

«С апреля 2021 года Иран добросовестно вел переговоры с другими участниками по поводу возобновления полного исполнения сделки. Достижение этой цели откладывается, потому что США еще не решили дать гарантии того, что Иран получит обещанные соглашением экономические выгоды», — сказал он.

По его словам, как только США «примут верное решение», Иран возобновит полное исполнение мер, касающихся ядерной сферы в соответствии с соглашением 2015 года.

В 2015 году Иран, США, Россия, Франция, Великобритания, Германия и Китай подписали Совместный всеобъемлющий план действий. Государства — участники сделки договорились не вводить против Тегерана санкции в обмен на его отказ от разработки ядерного оружия, ограничение на степень обогащения урана и доступ инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам Ирана.



Вашингтон в 2018 году во время президентства Дональда Трампа вышел из сделки, сославшись на нарушение Тегераном договоренностей. Иран в ответ стал обогащать уран выше дозволенного уровня.

Осенью 2021 года президент США Джо Байден заявил о готовности вернуться к соблюдению условий ядерной сделки, если Иран осуществит аналогичные шаги. Переговоры сторон состоялись в Дохе в конце июня. Американскую сторону представлял специальный посланник Роберт Малли, иранскую — замглавы МИДа Али Багери Кани. Координатором выступил политический директор внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора.



30 июня Мора сообщил, что по итогам переговоров стороны не достигли прогресса, передавал Reuters. По данным иранского агентства IRNA, в Иране сочли подход Запада к переговорам «неадекватным». Президент Ирана Ибрахим Раиси отметил, что в адрес Тегерана выдвинуты не соответствующие действительности обвинения, поскольку прозрачность и мирную направленность ядерной программы страны подтверждает МАГАТЭ.