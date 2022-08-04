Иран назвал США условие для продолжения переговоров по «ядерной сделке»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 61,12 (-0,14) Инвестиции, 03 авг, 15:57
Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 60,24 (+0,08) Инвестиции, 03 авг, 15:57
Пожар на складе Ozon ликвидировали спустя сутки Общество, 06:11
«Коммерсантъ» узал о плане модернизации крупнейших ТЭС на Дальнем Востоке Бизнес, 06:04
Компании рассказали, сколько уволили сотрудников за последние полгода Бизнес, 06:00
В «Яндекс.Маркете» сообщили о старте продаж товаров от поставщиков IKEA Бизнес, 05:54
В ФРГ предупредили об угрозе закрытия Рейна для судоходства из-за засухи Политика, 05:29
Amnesty International обвинила Украину в нарушении законов войны Политика, 05:06
Иран назвал США условие для продолжения переговоров по «ядерной сделке» Политика, 04:51
Байден одобрил решение Сената о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО Политика, 04:16
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Зеленский заявил о желании «напрямую» поговорить с Си Цзиньпинем о России Политика, 04:14
Тайвань сообщил о запуске ракет по «неопознанному беспилотнику» Политика, 03:59
Шведский SVT объяснил репортаж о получении российских паспортов в Херсоне Политика, 03:34
Посол Тайваня в Германии призвал делегацию Бундестага посетить остров Политика, 03:32
Правительство выделило «Яндексу», VK и Ozon ₽130 млрд льготных кредитов Бизнес, 03:02
СК расследует ранение корреспондента RT в районе Авдеевки Политика, 02:43
Политика ,  

Иран назвал США условие для продолжения переговоров по «ядерной сделке»

Иран вернется к переговорам по возобновлению следки в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), когда получит от США гарантии экономической выгоды от этого шага. Об этом, выступая на Обзорной конференции ДНЯО в ООН, заявил постпред Ирана при организации Маджид Тахт-Раванчи.

«С апреля 2021 года Иран добросовестно вел переговоры с другими участниками по поводу возобновления полного исполнения сделки. Достижение этой цели откладывается, потому что США еще не решили дать гарантии того, что Иран получит обещанные соглашением экономические выгоды», — сказал он.

По его словам, как только США «примут верное решение», Иран возобновит полное исполнение мер, касающихся ядерной сферы в соответствии с соглашением 2015 года.

В Иране заявили, что у Тегерана нет задачи создать ядерное оружие
Политика
Мохаммад Эслами

В 2015 году Иран, США, Россия, Франция, Великобритания, Германия и Китай подписали Совместный всеобъемлющий план действий. Государства — участники сделки договорились не вводить против Тегерана санкции в обмен на его отказ от разработки ядерного оружия, ограничение на степень обогащения урана и доступ инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам Ирана.

Вашингтон в 2018 году во время президентства Дональда Трампа вышел из сделки, сославшись на нарушение Тегераном договоренностей. Иран в ответ стал обогащать уран выше дозволенного уровня.

Осенью 2021 года президент США Джо Байден заявил о готовности вернуться к соблюдению условий ядерной сделки, если Иран осуществит аналогичные шаги. Переговоры сторон состоялись в Дохе в конце июня. Американскую сторону представлял специальный посланник Роберт Малли, иранскую — замглавы МИДа Али Багери Кани. Координатором выступил политический директор внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора.

30 июня Мора сообщил, что по итогам переговоров стороны не достигли прогресса, передавал Reuters. По данным иранского агентства IRNA, в Иране сочли подход Запада к переговорам «неадекватным». Президент Ирана Ибрахим Раиси отметил, что в адрес Тегерана выдвинуты не соответствующие действительности обвинения, поскольку прозрачность и мирную направленность ядерной программы страны подтверждает МАГАТЭ.

Теги
ядерная сделка Иран США переговоры ядерное оружие СВПД
Материалы по теме
В Иране заявили, что у Тегерана нет задачи создать ядерное оружие
Политика
WSJ узнала об усилении давления США на Иран для возобновления СВПД
Политика
Израиль предупредил о риске удара по Ирану из-за ядерной программы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter