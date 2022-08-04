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Зеленский заявил о желании «напрямую» поговорить с Си Цзиньпинем о России

По словам украинского президента, только Китай в настоящее время способен повлиять на позицию Москвы по Украине, поэтому «прямые» переговоры с Пекином необходимы
Фото: DPA / ТАСС
Фото: DPA / ТАСС

Украина ищет возможность «напрямую» поговорить с Китаем о продолжающимся конфликте с Россией, поскольку КНР, вероятно, единственная держава, которая может повлиять на позицию Москвы. Об этом в интервью South Chana Morning Post заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с председателем КНР] Си Цзиньпином год назад. С момента начала широкомасштабной агрессии 24 февраля мы официально просили о разговоре, но у нас (не было) никаких разговоров с Китаем, хотя я считаю, что это было бы полезно», — заявил он.

Зеленский подчеркнул, что Си Цзиньпин был одним из немногих мировых лидеров, которые посетили Украину «хотя бы раз», добавив, что китайский лидер тепло вспомнил о своих связях с восточноевропейской страной во время телефонного разговора между двумя лидерами в прошлом году.

По словам украинского президента, Китай является ключевым экономическим партнером России, поэтому, «как большая и мощная страна, может прийти и как бы поставить Российскую Федерацию в определенное место». «Я уверен, я уверен, что без китайского рынка для Российской Федерации Россия чувствовала бы себя в полной экономической изоляции», — сказал Зеленский.

Он также указал, что Украину с Китаем разделяют схожие ценности, такие как «любовь к семье и детям». Кроме этого, по словам президента, от конфликта на Украине страдает экономика Поднебесной, которая продает меньше товаров из-за энергетического кризиса во всем мире. «Людям придется платить за энергоресурсы, а не за товары, поступающие из Китая <…> Экспорт из Китая будет сокращаться. Это 100 процентов», — пояснил он.

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С начала российской спецоперации на Украине официальные китайские лица не единожды выступали за скорейшие переговоры и разрешение конфликта мирным путем. В то же время Китай не стал присоединяться к санкциям против России. Председатель комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (CBIRC) Го Шуцин объяснял это тем, что Пекин всегда выступал против односторонних санкций, которые, по его словам, не позволяют эффективно решать проблемы.

Кроме этого, глава МИД Китая МИД Китая Ван И ранее говорил, что западным странам также следует начать с Россией всеобъемлющий диалог, а поставки оружия не смогут приблизить прекращение боевых действий на Украине.

Власти США не раз предупреждали КНР о последствиях в случае оказания поддержки России на фоне событий на Украине — как экономической, так и военной. Как сообщали источники Washington Post, Си Цзиньпин поручил советникам придумать, как оказать России финансовую помощь, при этом не нарушая ограничительных мер. Китайский посол в США Цинь Ган называл данные об оказании Пекином помощи Москве «дезинформацией».

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Военная операция на Украине Си Цзиньпин Владимир Зеленский Россия
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