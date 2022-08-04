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«Известия» опубликовали список стран, желающих вступить в ШОС

По данным газеты, всего к ШОС хотят присоединиться десять государств, а на ближайшем саммите в Узбекистане статус наблюдателя могут предоставить Азербайджану и Армении
Лидеры стран-членов ШОС на саммите объединения в Бишкеке в 2019 году
Лидеры стран-членов ШОС на саммите объединения в Бишкеке в 2019 году (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

К Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в настоящее время хотят присоединиться еще десять стран, включая ОАЭ, Сирию, Катар и Саудовскую Аравию. Об этом со ссылкой на двух высокопоставленных источников, близких к организации, сообщают «Известия».

По данным собеседников газеты, в ближайшее время ШОС ждет «‎крупная волна расширения»‎ за счет арабских стран и государств Юго-Восточной Азии (ЮВА). «Целых десять стран попросили рассмотреть заявки на повышение их статуса в составе ШОС. Среди них представители арабского мира: Сирия, Египет, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ. Причем Эмираты попросили предоставить им сразу статус членов объединения. Из ЮВА хотят Мьянма, Камбоджа и Непал. Из ближнего зарубежья — Армения и Азербайджан. Мы видим небывалый масштаб интереса к ШОС», — заявил один из источников «Известий».

Он добавил, что Узбекистан также планирует пригласить большую часть из этой «‎десятки»‎ кандидатов на саммит в Самарканде, однако «‎всех, конечно, сразу собрать не получится»‎.

В МИД Узбекистана уточнили газете, что на мероприятия в сентябре приглашен наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, но на вопрос‎ о том, кто из других мировых лидеров приглашен на саммит, в пресс-службе ведомства не ответили.

«Есть консенсус, хоть и с некоторыми нюансами, предоставить статус наблюдателя Азербайджану и Армении, учитывая, что они с 2016-го являются партнерами ШОС по диалогу. Есть аналогичное предложение в отношении Камбоджи и Непала», — указал другой собеседник издания, близкий к оргкомитету ШОС.

В то же время самая нестандартная ситуация, по его словам, сложилась с заявкой ОАЭ, которые захотели сразу присоединиться к ШОС в качестве члена. Однако, как пояснил источник, положение о приеме новых стран предусматривает, что заявитель должен обладать статусом или наблюдателя, или партнера по диалогу ШОС, прежде чем обращаться за членством.

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Лавров заявил об очереди из желающих вступить в ШОС государств
Политика

ШОС в 2001 году основали Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. Позже к ШОС присоединились Индия и Пакистан. В настоящее время в качестве наблюдателей выступают Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, а партнерами организации являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

На прошлом саммите, который проходил в сентябре 2021 года в Душанбе, участники подписали пакет из нескольких десятков документов. Одним из ключевых пунктов стало решение о начале процедуры принятия Ирана в организацию и предоставления статуса партнера Египту, Катару и Саудовской Аравии. В июле 2022 года заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена подала Белоруссия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров неделей ранее заявлял, что в преддверии саммита объединения в Узбекистане «выстраивается своего рода очередь из желающих вступить в полноправные члены ШОС или присоединиться как наблюдатели и партнеры по диалогу».

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
ШОС Россия объединение Саудовская Аравия Катар ОАЭ
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