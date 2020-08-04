В Белоруссии анонсировали военные сборы через день после выборов

В Минске утверждают, что речь идет о плановых сборах в Витебской области, а приглашение в военкомат не всегда означает отправку в армию

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Минобороны Белоруссии с 11 августа проведет военные сборы для резервистов в Витебской области, сообщает агентство «Интерфакс-Запад» со ссылкой на пресс-секретаря военного ведомства Наталью Гаврусик. Она отметила, что сборы носят плановый характер.

Заявление Минобороны появилось после сообщения о том, что военкоматы стали массово приглашать военнообязанных на следующий день после выборов, запланированных на 9 августа.

В середине июля президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады заявил о попытках раскачать внутреннюю ситуацию в стране в ходе предвыборной кампании.

Спустя неделю белорусские спецслужбы сообщили о задержании в стране 33 граждан России, которые якобы были заброшены в страну. Они были помещены в тюрьму города Жодино в Минской области и допрошены. В следственном комитете Белоруссии позже заявили, что они путались в показаниях, объясняя, куда они направлялись.