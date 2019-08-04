Климкин предсказал бегство половины украинцев за рубеж

Через несколько лет сложится ситуация, когда половина из живущих на Украине граждан уедут в другие страны, а половина — останется, заявил глава ведомства. Ранее он называл проблему миграции украинцев «мегавызовом» для Киева

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что через несколько лет половина украинцев уедет из страны и будет жить в других странах. Об этом он заявил во время одной из общественных дискуссий в Киеве, расшифровку речи главы ведомства приводит издание «Обозреватель».

«Вот то, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев за рубежом, считаю, что за несколько лет примерно будет так, половина украинцев будет здесь, а половина — там», — сказал он.

Украинские граждане — это, отметил Климкин, та «самая большая ценность», которая есть у страны.

«Украинцы заслуживают свободу и право на справедливость. Конечно, важно и благосостояние. И чтобы идти своим путем, используя свои ресурсы, нам нужно верховенство права, понимание принципов и изменение нашего патернализма. Изменения начинаются с себя, а не с призывов изменить кого-то и говорить, что мы придем к власти и все порешаем уже послезавтра», — резюмировал министр.