Климкин назвал массовый отъезд населения за рубеж «мегавызовом» для Киева

Массовый отъезд украинцев за границу в поисках работы не является катастрофой, но представляет собой «мегавызов» для Киева. Об этом в интервью украинскому «Радио Культура» заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

Он отметил, что в том, что в последние годы значительно возросло количество возможностей для украинцев поехать за границу, есть и плюсы и минусы. Так, многие граждане Украины вынуждены покидать свою страну в поисках рабочих мест или лучших условий труда.

«Мы теряем тысячи украинцев, которые могли бы работать здесь, и не только в государственных органах или бизнесе, но также создавать​ современную украинскую культуру», — отметил Климкин.

По словам главы украинского МИДа, разделять украинцев, живущих на родине, и украинские диаспоры за рубежом нельзя. «У нас есть украинство», — пояснил он.

Климкин добавил, что выступает за предоставление двойного гражданства для представителей украинских диаспор в Канаде, США, Чехии и других странах.