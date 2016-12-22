Суд обязал администрацию Трампа защитить детей мигрантов от депортации

Суд в США возобновил действие закона, защищающего детей нелегальных мигрантов от депортации

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Окружной суд Вашингтона постановил, что администрация президента США Дональда Трампа должна восстановить исполнительный указ, подписанный президентом США Бараком Обамой, защищающий детей нелегальных мигрантов от депортации (DACA), сообщает Reuters.

Федеральный судья Джон Бейтс, рассматривавший в суде новые аргументы, представленные администрацией Трампа, заявил, что не намерен изменять свое предыдущее, апрельское решение о возобновлении действия закона, так как представленные доказательства «не развеяли его опасений». Министерство внутренней безопасности США, выступавшее ответчиком по иску ряда неправительственных учреждений, утверждало, что имеет полное право отменить программу, так как является ее исполнителем.

Судья также постановил, что программа должна быть восстановлена в полном объеме, в том числе в той части, которая позволяет принимать новые заявления об отсрочке депортации от детей нелегальных мигрантов.

Тем не менее судья согласился отложить вступление своего решения в силу до 23 августа, чтобы дать представителям администрации время решить, будут ли они подавать апелляцию.

Принятая в 2012 году во время президентства Барака Обамы программа DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) защищает от депортации детей нелегальных иммигрантов, привезенных на территорию США родителями. Изданная как исполнительный указ президента США, программа позволяет детям нелегалов получить возобновляемую двухлетнюю отсрочку от депортации, за время которой они могут найти работу или каким-либо иным образом легализовать свое пребывание в США, а также подать повторное заявление на участие в программе.

Закон DACA был принят конгрессом США как альтернатива другой инициативе, позволяющей детям нелегальных мигрантов получить американское гражданство (этот процесс регулируется отдельным законом — DREAM Act; он несколько раз выносился на голосование, но так и не был принят).

Президент Дональд Трамп после своего прихода к власти заявлял, что намерен отменить DACA. Глава государства не раз указывал, что этот закон для него — непростая тема. В июне 2017 года Департамент внутренней безопасности США объявил о планах отменить исполнительный указ Обамы, который расширил действие программы DACA. В сентябре 2017 года генпрокурор США Джефф Сешнс объявил об отмене программы. Он подчеркнул, что люди, которые обращаются за грантами в рамках DACA, являются правонарушителями, которые отрицательно влияют на уровень безработицы среди граждан США. Трамп в своем заявлении также отметил, что программа вызвала озабоченность «миллионов американцев, пострадавших от этой системы». Окончательное решение об отмене должны были принять законодатели. После этого Трамп неоднократно менял свое мнение, говорил о том, что программа нужна Америке, но ее нужно видоизменить.

20 июня этого года Трамп подписал указ, который запрещает разделять семьи мигрантов, нелегально пересекших американскую границу.